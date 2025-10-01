El fondo Algebris se une a David Martínez y también acude a la OPA del BBVA

Pese a que el consejo de administración de Banco Sabadell volvía a rechazar este martes la nueva oferta pública de adquisición (OPA) lanzada por BBVA, que incluye una mejora del 10% y un canje íntegramente en acciones, algunos accionistas han accedido a la oferta. La entidad catalana considera que la propuesta "infravalora al Sabadell y destruye valor para sus accionistas", según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Sin embargo esto no ha sido suficiente para persuadir a su mayor accionista individual y miembro del consejo de administración, el mexicano David Martínez, con el 3,8% del capital del Sabadell, de acudir a la OPA. Martínez anunció que acudirá a la oferta al considerar que la consolidación bancaria en España reforzará la competitividad de la entidad resultante. También lo ha hecho el fondo Algebris, con un 0,05%, quien comunicó que se sumará a la OPA.

El banco presidido por Josep Oliu ha insistido en que su plan de remuneración —con dividendos y recompra de acciones por valor de 6.450 millones de euros entre 2025 y 2027— supera con creces la oferta de BBVA, a la que califica de un 21% inferior con un objetivo CET1 del 12% y hasta un 28% por debajo con un CET1 del 13%. Además, advierte de que la operación diluiría el peso de los actuales accionistas, que pasarían a controlar un 15,3% del grupo resultante frente al 16,2% contemplado en la propuesta original de mayo de 2024.

El consejo de Sabadell, que recomienda no acudir a la OPA, alerta también de los riesgos asociados a una hipotética segunda oferta obligatoria en efectivo, ya que podría condicionar futuros dividendos de BBVA o implicar ampliaciones de capital. En este sentido, el consejero delegado, César González-Bueno, recordó que la normativa establece que el precio de una eventual segunda oferta se fijaría según la cotización media ponderada tras el periodo de aceptación, y no necesariamente sería el mismo que el actual.

En rueda de prensa, Oliu y González-Bueno restaron trascendencia a estos movimientos. "Yo tengo más acciones y no voy a acudir", ironizó el consejero delegado, que subrayó que Martínez "es un accionista distinto, con su propia agenda, y no creo que haya un efecto bola de nieve entre los fondos". A su juicio, BBVA aprovechará mediáticamente estas adhesiones, pero no implican un cambio en el respaldo mayoritario de los accionistas del Sabadell a la independencia del banco.

En paralelo, la dirección del Sabadell insiste en que el mercado ha avalado su estrategia: desde abril de 2024, la acción del banco se ha revalorizado un 90%, frente al 49% de BBVA y el 81% de media del resto de bancos españoles. Con este respaldo bursátil y el nuevo plan de retribución, la entidad confía en que la aceptación de la OPA será "muy baja" y que la operación no prosperará en sus términos actuales.