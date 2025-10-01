Sangría de empleos y recortes en iconos de Alemania: Lufthansa, Bosch, Volkswagen

Esta semana Alemania ha sumado una nueva mala noticia para el empleo en una empresa emblemática: Lufthansa, la principal aerolínea alemana, recortará 4.000 puestos de trabajo dentro y fuera del país, que continúa con su economía estancada y una industria en crisis por múltiples factores, entre ellos la creciente competencia china y los precios de la energía.

La compañía acometerá la supresión de los empleos de aquí a 2030 en el marco de un plan para digitalizar y automatizar procesos con el fin de abaratar costes. Los puestos afectados serán del área administrativa y no de la operativa, pero justo un día después del anuncio los pilotos de Lufthansa han anunciado una huelga para exigir que la empresa mejore sus planes de jubilación, demanda que la empresa ha descartado asumir en pleno reajuste.

El anuncio llega apenas unos días después de que otra gran empresa alemana, Bosch, clave para la industria automovilística, anunciara un ajuste aún mayor. El fabricante de componentes de coches y electrodomésticos emprenderá un recorte de 13.000 empleos también de aquí a 2030 sobre todo en Alemania, admitiendo que tras este enorme ajuste está la difícil situación que atraviesa el sector con su transformación eléctrica. "Lamentablemente, no podemos evitar más recortes además de los ya anunciados", señaló el director de Personal, Stefan Grosch, en alusión a que no son los primeros despidos que anuncia la compañía en los últimos años.

El recorte afectará principalmente a las fábricas alemanas involucradas en la división de movilidad, con el fin de reducir con urgencia los costes de un área golpeada por la caída de las exportaciones, el aumento de costes y también los aranceles de EEUU. Bosch empleaba a 417.900 personas en todo el mundo a finales de 2024, 11.600 menos que un año antes. De ellos, unos 129.000 solo en Alemania.

Entretanto, también estos días el gigante alemán Volkswagen ha anunciado recortes relacionados con una demanda de coches eléctricos inferior a la prevista y que llegan con la empresa embarcada en un masivo plan de ajuste que después de las negociaciones con los sindicatos y la implicación del gobierno federal, no conllevará, de momento, cierres de fábricas en el país.

Los ajustes anunciados esta semana implican la paralización de la producción durante una semana de las plantas de Zwickau y Dresde, que fabrican coches eléctricos, y podrían afectar también a Emden. Mientras, la planta de Wolfsburg, dedicada a modelos de combustión como el Tiguan, el Tayron y el Golf, aumentará sus turnos ante la alta demanda.