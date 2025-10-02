Cool & Co lanza CoolEarthCoin para monetizar el CO2 capturado en sus cultivos

El mercado de créditos de carbono, valorado en 12.000 millones de euros en 2023, es ya un eje clave en la transición hacia una economía baja en emisiones, pero su integración directa con el consumo alimentario es aún incipiente. Cool & Co, compañía agro especializada en agricultura regenerativa, da un paso pionero con CoolEarthCoin (CEC), un sistema que monetiza el dióxido de carbono capturado en sus cultivos y lo transforma en un activo para el consumidor.

Este sistema se basa en la producción de fruta bajo prácticas de agricultura regenerativa que capturan y fijan CO2 en el suelo. Cada CEC equivale a la eliminación o reducción de 50 kg de CO2 de la atmósfera, un valor medioambiental medible y certificable. La empresa ha anunciado su adhesión a Trinity Natural Capital Pro Council, una organización de referencia que busca desbloquear los 15 billones de dólares de inversión global necesarios para la transformación del sector. Al unirse a Pro Council, Cool & Co refuerza su compromiso con un estándar de medición riguroso y transparente que valida el valor de sus activos de capital natural.

Un nuevo incentivo de fidelización para el consumidor

El modelo de CoolEarthCoin no solo conecta el consumo alimentario con el mercado de carbono, sino que crea un nuevo incentivo de fidelización y valor para el consumidor. Por cada compra de fruta cultivada bajo este modelo, el cliente recibe un CEC, adquiriendo un activo que representa su contribución directa a la compensación de emisiones. Esto abre nuevas oportunidades de negocio y un posicionamiento de marca diferenciado para toda la cadena de valor.

"La integración en el mercado del carbono y el reconocimiento del capital natural como un activo tangible son esenciales para la resiliencia a largo plazo de nuestro sector," explican desde Cool & Co. "Nuestra pertenencia a Trinity Natural Capital Pro Council nos proporciona el marco científico y la credibilidad necesarios para demostrar a inversores, prestamistas y al mercado en general, el valor real de nuestras prácticas regenerativas."

Los CoolEarthCoin (CEC) iniciarán su integración en los mercados a través de un plan progresivo que refuerza su solidez y atractivo como activo climático.

Cotizarán libremente en el mercado en enero

En una primera fase (octubre–diciembre 2025), los CEC estarán disponibles únicamente para un grupo reducido de inversores estratégicos, en un entorno controlado que permitirá validar el modelo y establecer un marco de referencia de valor. A partir de enero de 2026, los CEC pasarán a cotizar libremente en el mercado, consolidándose como un instrumento innovador que une inversión sostenible, fidelización del consumidor y acción climática verificable, alineado con los estándares internacionales de créditos de carbono.

Cool & Co presentará CoolEarthCoin y el movimiento "Cool Revolution" en el stand 3 A12 y 3 A14 en el pabellón 3 de Fruit Attraction (30 de septiembre - 2 de octubre, IFEMA Madrid), donde mostrará su modelo de monetización y el potencial del capital natural para atraer inversión.