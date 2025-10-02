Madrid sostiene el empleo de un mercado laboral nacional agotado

Siempre es una buena noticia que baje el paro y suba el empleo, pero los datos, al analizarlos, se puede comprobar que el mercado laboral lo sostienen, en gran parte, regiones donde gobierna el PP; hay un claro efecto en afiliación de trabajo de los fijos discontinuos, con vuelta a la actividad, pero que no es empleo nuevo en sí mismo; y una parte relevante y creciente del empleo interanual se debe a creación de empleo público, que no es empleo creado por la actividad económica productiva.

De hecho, España sigue liderando, tristemente el desempleo en la UE, con la mayor tasa de paro (10,4% según el último dato publicado, casi el doble que la media de la UE).

Por su parte, el desempleo entre los jóvenes sigue aumentando, multiplicando por cinco la subida que tuvo en agosto, que empeora el ya de por sí mal dato de desempleo juvenil, en el que, lamentablemente, sigue siendo, con un 23,4%, uno de los peores registros de la UE, casi el doble que la media.

Además, en términos interanuales se contempla una desaceleración en el comportamiento de paro y afiliación en el período de los últimos cinco años.

El paro baja en septiembre y lo hace en 4.846 personas.

En términos interanuales baja en 153.620 personas, que es el segundo peor mes de septiembre interanual de los últimos cinco ejercicios.

Si ya se notaba en los últimos meses una cierta desaceleración en el mercado laboral, en los meses de agosto y septiembre dicha desaceleración es ya muy intensa en términos interanuales, pese a la temporada de verano, favorable al mismo, especialmente en agosto.

Andalucía lidera el descenso interanual de paro -47.327 parados.

El paro, baja en la construcción (-4.670), servicios (-3.067), industria (-1.422) y agricultura (-1.166). El grupo "sin empleo anterior" aumenta en 5.479 personas.

Baja el desempleo femenino, en 2.827 personas y el masculino baja en 2.019 personas.

El paro entre los jóvenes (menores de 25 años) sube en 16.085 personas, cinco veces más que lo que subió en agosto, y sigue siendo uno de los cuatro países con mayor tasa de paro juvenil europea, como comentamos, con una tasa de paro juvenil del 23,4%, además de ser el séptimo país de la UE con más porcentaje de jóvenes que ni estudian ni trabajan y el primero con más porcentaje de población infantil en riesgo de pobreza.

Adicionalmente, España tiene, como decimos, la mayor tasa de paro de la UE, con un 10,4%, casi el doble que la UE.

Además, más de la mitad (un 59,36%) de los contratos indefinidos del mes son o a tiempo parcial o fijos-discontinuos, casi un punto y medio peor que el dato de agosto.

Del mismo modo, el dato intermensual de afiliación a la Seguridad Social sube en septiembre en 31.642 afiliados, pero casi no cubre ni un 20% de todo el empleo que se destruyó en agosto, que recordemos fue el tercer peor agosto intermensual de los últimos diecisiete ejercicios. Si, además, el empleo no se destruye intermensualmente es gracias a que Madrid lo impulsa. Sin el aumento de empleo en Madrid intermensual (45.903 afiliados nuevos), se destruiría empleo en el conjunto de España.

Por su parte, el dato interanual es el cuarto peor de los últimos once años en un mes de septiembre.

Madrid lidera el dato interanual de afiliación, con 105.552 afiliados nuevos.

Además, de esos afiliados interanuales creados, 79.182 son nuevos empleos públicos, no creados por la actividad económica productiva del mercado, alrededor de dos puntos más que en el mes de agosto, con lo que cada vez la creación de empleo va dependiendo más del empleo público.

Además, el último día de mes se perdieron 195.657 afiliados en septiembre, casi cuatro veces más de lo que se destruía el último día del mes de agosto.

Por otro lado, el dato intermensual de afiliación de autónomos refleja un aumento de 7.581 autónomos.

En cuanto a los autónomos en interanual, es el tercer peor mes de septiembre de los últimos cinco años.

Desde febrero de 2020 hay 31.345 empresas menos.

Sigue habiendo 10.283 trabajadores en ERTE.

Dato final de paro registrado: 2.421.665 parados.

Dato final de afiliación a la Seguridad Social: 21.697.665.

Por tanto, el dato, analizado, no es bueno, sino coyuntural:

Sigue siendo la peor tasa de paro de la UE.

Sube con fuerza el paro juvenil, siendo uno de los cuatro peores en tasa de paro de la UE.

Aumenta con mucha fuerza la cifra de pérdida de afiliados el último día del mes.

La Seguridad Social interanualmente se ralentiza en los últimos once años en el mes de septiembre.

El empleo público cada vez más impulsa el aumento de afiliación, en detrimento de la economía productiva, empleo que no es fruto de un crecimiento sostenible, sino sostenido.

La bajada de paro interanual y el aumento de empleo interanual es liderado por regiones gobernadas por el PP. es claramente un mal dato del mercado laboral, que ni siquiera el espejismo de la estacionalidad logra disimular.

Del mismo modo, el aumento de empleo intermensual se da porque en Madrid aumenta en 45.903 personas. Sin ese aumento del empleo en Madrid, se destruiría empleo en el conjunto de España.

En lugar de querer aprobar reducciones de jornada que sólo puede provocar el cierre de empresas por no soportar el aumento de costes, y de subir impuestos a los ciudadanos de manera confiscatoria, el Gobierno haría bien en flexibilizar el mercado laboral para que se incrementase el empleo de verdad, que no fuese un mero reparto, que es lo que sucede en la actualidad.