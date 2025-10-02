5 señales de que tu negocio necesita renovar ordenador y web ya

Muchos autónomos y pequeños negocios siguen perdiendo horas de trabajo y clientes potenciales por la falta de digitalización. El día a día se convierte en una carrera de obstáculos: ordenadores que tardan eternidades en arrancar, páginas web imposibles de encontrar en Google, retrasos en presupuestos y facturas o una dependencia absoluta del boca a boca.

Las señales

El primer síntoma suele ser evidente: un ordenador que necesita más de diez minutos para ponerse en marcha. Esa espera diaria, que algunos ya asumen como normal, se traduce en retrasos constantes y en oportunidades que se escapan. Lo mismo ocurre cuando el negocio carece de página web o, teniéndola, nadie la encuentra en los buscadores. Hoy en día, quien no aparece en Google está prácticamente fuera del mercado.

La pérdida de clientes es otra consecuencia. Mientras el ordenador arranca, el correo carga o la impresora responde, la persona al otro lado ya ha buscado a otro proveedor más ágil. Además, la falta de gestión digital de facturas y pedidos convierte cada trámite en un rompecabezas de papeles, carpetas y llamadas. Y aunque el boca a boca siempre ha sido un apoyo valioso, depender solo de él ya no basta en un entorno en el que los consumidores buscan referencias inmediatas en internet.

Aquí es donde entra en juego el Kit Digital, una ayuda financiada con fondos europeos que permite a autónomos y micropymes renovar sus herramientas sin coste inicial. La fórmula es sencilla: se entrega un ordenador nuevo y listo para usar y se desarrolla una web profesional personalizada, diseñada para ser visible en Google y adaptada a las necesidades del negocio.

Todo ello sin adelantar un solo euro. Incluso el IVA se anticipa por parte del proveedor, y en régimen general se recupera en la declaración trimestral, lo que convierte la operación en un coste neutro para la empresa. La gestión tampoco recae en el beneficiario: basta con entrar en ordenadorlibertad.es, rellenar un formulario, atender una llamada y validar un SMS. A partir de ahí, el equipo técnico se encarga de la tramitación integral: solicitud, autorizaciones, entrega del equipo y puesta en marcha de la web.

Los requisitos son simples: ser autónomo o sociedad con hasta dos empleados, contar con más de seis meses de actividad y estar al día con Hacienda y Seguridad Social. Si cumples esas tres condiciones, la ayuda es tuya.

El plazo, sin embargo, no es indefinido. El programa del Kit Digital permanecerá abierto hasta el 31 de octubre, fecha límite para acceder a estos recursos. Después, quienes no hayan dado el paso seguirán trabajando con un ordenador que se arrastra, sin visibilidad online y dependiendo de un sistema que cada vez deja más oportunidades por el camino.