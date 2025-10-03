La ministra de Vivienda se niega a que haya oferta: "No se puede construir a lo loco"

El control del suelo por parte del Estado, sumado a las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de vivienda, que pasan por proteger a los okupas e inquiokupas y dificultar que los legítimos propietarios puedan hacer uso de sus inmuebles, está ahogando el sector inmobiliario, pues se desincentiva la puesta en alquiler de muchos pisos y se lastra la construcción de vivienda nueva. Al mismo tiempo, aunque el Gobierno lo haya prometido en reiteradas ocasiones, no se estás construyendo las viviendas protegidas que serían necesarias.

Ante esta realidad, la izquierda política y mediática sigue empeñada en que la solución es incrementar aún más el control público sobre el mercado de la vivienda en detrimento de la iniciativa privada, que es señalada como la causante de la crisis actual que vive este sector. En este sentido, la propia ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha defendido recientemente que la culpa de la crisis de la vivienda recae sobre el mercado y ha negado que sea necesario construir una gran cantidad de viviendas.

Más intervención

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, acudió este miércoles a Onda Cero para analizar la situación que actualmente se vive en el sector inmobiliario, donde los precios se han disparado significativamente en los últimos años, la oferta se ha contraído drásticamente y los ciudadanos cada vez encuentran mayores dificultades para acceder a un inmueble.

A este respecto, Rodríguez defendió su compromiso con este problema, que preocupa especialmente a los más jóvenes, puesto que impide que se emancipen. De este modo, la ministra interpeló a las administraciones públicas para poner fin a esta situación. "Si la vivienda es la preocupación de la ciudadanía, ésta tiene que ser la principal ocupación de todos los responsables públicos", defendió, asegurando que "llevo haciendo también desde ese primer momento que tomé posesión de esta cartera un llamamiento al acuerdo".

Asimismo, la titular de la cartera de Vivienda presumió de la gestión realizada por el Ejecutivo de Sánchez en este ámbito y defendió que "hemos multiplicado por ocho el presupuesto en vivienda". Así, Rodríguez aseguró que "aspiramos a llegar lo antes posible al 8% de parque público de vivienda, la media europea", al tiempo que proponía a los gobierno autonómicos "que este esfuerzo que hoy hacemos no sea en vano, sino sea para siempre".

Ahora bien, lo que resulta preocupante, y que se desprende de las palabras de la propia ministra, es que desde el Gobierno insisten en impulsar más el intervencionismo por parte del Estado y negar la realidad de este problema. Así, apelando a un supuesto consenso establecido, Rodríguez subrayaba que "no hay que hacer lo que se hizo en la anterior crisis", haciendo referencia a la concesión de "créditos sin prudencia".

En este contexto, la ministra de Vivienda defendió también que "no se puede construir a lo loco y sin preservar la asequibilidad". Así, aseguró que "no se puede liberalizar suelo", defendiendo que "es la materia prima de la vivienda y hemos de protegerlo: la Constitución nos llama a no especular con el suelo, no es un mandato comunista, lo dice la Constitución española y por tanto tengo claro qué es lo que no hemos de hacer".

Con todo, una vez más, la ministra no dudó en señalar como el responsable de la crisis de la vivienda al mercado y la iniciativa privada, cuando en realidad si este sector se rigiera por una lógica de mercado, libre de toda intervención gubernamental, la situación actual sería muy distinta. "No se puede dejar al mercado: el mercado es quien está ahogando y atrapando a las familias", aseveró. "Si de verdad nos creemos el Derecho, para garantizar derechos se precisa de sistemas públicos, y es lo que estamos construyendo en este momento", concluía la ministra durante la entrevista.

De esta forma, la ministra de Vivienda ha demostrado su desconocimiento sobre el funcionamiento del sector del que es responsable. En realidad, como hemos explicado en numerosas ocasiones en Libre Mercado, si se quieren reducir los precios de la vivienda, tanto en venta como de alquiler, es necesario incrementar la oferta. Sin embargo, si el Gobierno impone cada vez más trabas a la iniciativa privada en este ámbito y no cumple con su compromiso de construir nueva vivienda protegida, los precios seguirán incrementándose conforme crezca la demanda.