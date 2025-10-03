Shein elige Francia para sus primeras tiendas físicas pese a la ley contra la moda rápida

El gigante chino de la moda rápida Shein ha anunciado este miércoles que abrirá en noviembre sus primeras tiendas físicas permanentes en el mundo, y lo hará en Francia, un país que hace apenas unos meses aprobó una ley destinada a frenar a la llamada "fast fashion" o "moda rápida".

La compañía inaugurará seis espacios bajo el formato shop-in-shop dentro de grandes almacenes gestionados por el grupo Société des Grands Magasins (SGM). El estreno tendrá lugar en París, en los históricos BHV Marais, y después se extenderá a Dijon, Reims, Grenoble, Angers y Limoges. Shein asegura que esta apuesta generará unos 200 empleos directos e indirectos y contribuirá a la "revitalización de los centros urbanos".

Fundada en China en 2012 y actualmente con sede en Singapur, Shein se ha consolidado como uno de los gigantes globales del comercio electrónico gracias a su estrategia: miles de referencias de ropa a precios extremadamente bajos, marketing agresivo y producción acelerada. Solo en 2022 facturó más de 20.000 millones de euros y hoy emplea a 16.000 personas en todo el mundo.

Ley contra la moda rápida

La compañía ya había tanteado el mercado físico a través de tiendas temporales (pop up), como las que abrió en Madrid y que registraron grandes colas de clientes. Sin embargo, nunca había dado el paso de abrir establecimientos permanentes en ningún país.

La elección de Francia resulta especialmente llamativa porque el país galo ha endurecido su postura contra la moda rápida. El pasado junio, el Senado aprobó una normativa que limita la publicidad de empresas como Shein y Temu, además de imponer sanciones para compensar el "impacto ambiental y social" de su modelo de negocio.

Pese a las críticas, la firma asiática defiende que su desembarco físico en Francia responde a la condición del país como "mercado global influyente en la moda" y que el proyecto será beneficioso tanto para los consumidores como para el comercio minorista francés. Con esta jugada, Shein busca reforzar su presencia en Europa y probar un formato que, si funciona, podría extenderse a otros países.