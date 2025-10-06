Cómo el mercado de cupones digitales está transformando el comercio electrónico, según Discoup

El sector del comercio electrónico está siendo sacudido con una gran fuerza por plataformas web de códigos de descuento como Discoup.com que están creciendo de una manera espectacular y que se han convertido en la clave para ahorrar dinero en todo tipo de compras.

Desde la pandemia de Covid-19 y durante los años posteriores, el comercio electrónico se ha visto impulsado considerablemente gracias a la comodidad y a la rapidez en las entregas. En la actualidad, lo cómodo que supone comprar desde el sofá de casa y disfrutar de precios en línea muy competitivos se ha convertido en algo insuperable. De hecho, en España durante el 2024 se alcanzaron más de 95.000 millones de euros con un crecimiento interanual del 13.1%, según los datos publicados por la CNMC en su portal CNMCData.

Durante el primer trimestre del mismo año, el volumen de las transacciones aumentó un 13,7% llegando a los 21.793 millones de euros y, en el último, el sector llegó a generar 25.742 millones de euros. No en vano, desde el mes de octubre hasta diciembre, las transacciones online aumentaron en más de 478 millones, lo que supuso un aumento del 10,7% en comparación con el mismo trimestre del año anterior.

Por todo ello, este novedoso estándar del mercado necesita el apoyo de la mayor cantidad posible de empresas con las que simplificar la experiencia de compra de los usuarios y mantener su crecimiento. Y Discoup.com/es/ se centra en eso precisamente: conseguir el máximo de marcas que formen parte de su plataforma y que ofrezcan magníficos códigos de descuento a los consumidores.

Se trata de un sitio web italiano de códigos de descuento que se fundó en el año 2013 bajo el nombre de "Piu Codici Sconto". Después del cambio de marca en el 2020, la empresa abrió numerosas sucursales en el mercado internacional, incluyendo en España. Hoy en día, Discoup se ha consolidado como una de las webs de cupones de descuento más fiables y populares, gracias a su intuitiva interfaz y a la verificación manual de los códigos.

¿Qué es Discoup y qué ofrece?

Discoup es un sitio especializado en recopilar y después difundir ofertas y códigos descuento verificados que se pueden utilizar en cientos de tiendas online y en marcas reconocidas. Gracias a la enorme cantidad de tiendas que aparecen en su web y que van desde eBay hasta Amazon, pasando por Nike y Shark, está creciendo muy rápidamente. Además, hay que sumar que son capaces de comprometerse con todos sus clientes a que van a poder acceder a las mejores promociones mediante una práctica interfaz, lo que facilita enormemente aprovechar al máximo cualquier promoción relevante.

Su colaboración con más de 2.500 ecommerces para poder garantizar ahorros seguros y reales en las compras en línea ha favorecido el aumento del tráfico de dichas tiendas, así como el capital de sus consumidores, lo que supone que ambas partes ganan siempre. Además, los usuarios se mantienen informados de todas las novedades sobre productos y, por supuesto, sobre los últimos códigos descuento.

Esto aplica en Italia, país donde empezó a operar, pero también en otros mercados como Reino Unido, Brasil, Estados Unidos, Francia, Alemania y España. Gracias a esta expansión internacional, Discoup es capaz de ofrecer más ofertas para un número de marcas cada vez mayor. Llegar a más ubicaciones significa también encontrar empresas nuevas que se asocien y redes de afiliados de todo el mundo que pueden ofrecer promociones actualizadas para mostrarlas en la plataforma.

Al ser capaz de garantizar confiabilidad y elevados estándares de calidad mediante acuerdos con las diferentes marcas, Discoup sigue atrayendo clientes nuevos y fidelizándolos, mostrándoles los últimos cupones digitales y ofertas. Cada una de sus páginas se va actualizando de manera periódica incluyendo exclusivos cupones para que ahorrar mientras se realizan compra sea todavía más sencillo.

Estado actual del mercado de códigos de descuento digitales

Durante años, Discoup ha desempeñado un papel fundamental facilitando el acceso a los consumidores a ofertas promocionales y mejorando de esta manera su poder adquisitivo. Esta tarea, compartida con otros sitios como Honey, Groupon o ReatilMeNot, se basa en un modelo de afiliación que permite a las webs generar ingresos mediante comisiones pagadas por las marcas por cada transacción realizada con los cupones. Se trata de un modelo de negocio que se está volviendo muy popular en todo el mundo.

Concretamente en España, las compras en línea no dejan de crecer, haciéndolo además a una velocidad increíble. Aunque es una tendencia mundial, lo cierto es que la fascinación por lo digital de los españoles, así como por los descuentos y las ofertas, favorecen este boom. Un estudio realizado por Vericast muestra que el 57 % de los usuarios consideran que usar cupones descuento es la mejor manera de conocer un producto nuevo. El 66 % valora todavía más estos cupones por la situación económica.

Según un informe de la CPG y Grocery TrendWatch de 2023, el 48 % prefieren recibir las promociones por correo, aunque un 53 % de los millennials y un 51 % de la generación Z prefieren los cupones digitales. El equilibrio existente entre los métodos digitales y los tradicionales señala la necesidad de que las marcas continúen con un enfoque dual.

Los cupones son una excelente forma de fidelizar. De hecho, hasta un 43 % de los usuarios tienen una percepción positiva de todas aquellas marcas que ofrecen descuentos, mientras que el 34 % cambiaría incluso de marca si no existieran estos incentivos. Por eso, no es de extrañar que sean muchas firmas las que los agregan en campañas multicanal, es decir, tanto en cupones auto-imprimibles como móviles, validación en tiempo real y trazabilidad del consumidor.

En definitiva, aunque el mercado se encuentra en una evolución constante, existe una variable que permanece siempre: los consumidores son muy sensibles a los precios. Según vayan aumentando estos, los usuarios se lanzan a la búsqueda de otras opciones para poder ahorrar. Por esto, las marcas que están buscando la diferencia en este sector tan competitivo no tienen que subestimar el gran poder que tienen ciertas herramientas de marketing como son los cupones de descuento.