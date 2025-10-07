El Imserso subvenciona viajes desde 50 euros: estos son los requisitos

El programa de Turismo Social del Imserso ya está en marcha. Desde este lunes 6 de octubre, los mayores acreditados han empezado a reservar sus viajes de la temporada 2025-2026, con precios que van desde solo 50 euros. La campaña arranca con alta demanda y nuevas condiciones, como la posibilidad de viajar con mascotas o un recargo de 100 euros en temporada alta. Las plazas subvencionadas permiten viajar con todo incluido —hotel, transporte, pensión completa, seguro y actividades— a destinos como la costa peninsular, Baleares y Canarias.

Más de 4,6 millones de mayores acreditados

Este año, el Imserso celebra los 40 años del programa de turismo social, que comenzó en 1985 con 16.000 plazas y hoy alcanza las 879.213. Actualmente, más de 4,6 millones de personas están acreditadas para optar a una plaza.

La oferta incluye estancias de entre 4 y 10 días en hoteles de al menos tres estrellas, con actividades de ocio y tiempo libre. Las reservas están organizadas por Comunidades Autónomas y niveles de prioridad, y se realizan tanto por internet como en agencias de viajes.

Viajes desde 50 euros para rentas bajas

Una de las grandes novedades de esta temporada es la tarifa plana de 50 euros para las personas con rentas más bajas. Se han reservado 7.447 plazas para mayores que perciben pensiones no contributivas de invalidez o jubilación. Estas personas podrán viajar al destino que elijan sin importar la modalidad o duración del viaje, ya que el resto del coste lo asume el Estado.

Los viajes estándar mantienen precios reducidos, dependiendo del destino y la temporada:

Capitales de provincia (4 días) : desde 132,91 €

: desde Costa peninsular (10 días) : desde 309,22 €

: desde Islas Baleares (10 días) : desde 270,52 € sin transporte

: desde sin transporte Canarias (10 días): hasta 564,72 € con transporte en temporada alta

Las personas que reserven más de un viaje durante la temporada pagarán 100 euros adicionales por cada reserva posterior a la primera.

Quién puede acceder y qué incluye

Los beneficiarios deben ser pensionistas o asegurados de la Seguridad Social con 65 años o más, o pensionistas por otros conceptos a partir de 55 o 60 años. También pueden viajar los españoles retornados o residentes en el extranjero que cumplan los requisitos.

Se permite viajar con pareja o hijos con discapacidad, incluso si estos no cumplen los requisitos personales, siempre que vayan acompañados del titular y compartan habitación.

Todos los viajes incluyen:

Alojamiento en hotel de mínimo tres estrellas.

Pensión completa (o media pensión en escapadas urbanas).

(o media pensión en escapadas urbanas). Transporte (excepto en escapadas sin desplazamiento incluido).

Seguro colectivo .

. Asistencia médica complementaria en destino .

. Programa de animación sociocultural.

Viajar con mascotas

Por primera vez, el Imserso ha autorizado viajes con animales de compañía. Esta medida permitirá que los mayores que cuidan de mascotas no renuncien a viajar. Se han habilitado plazas específicas en viajes a costa peninsular e insular para alojarse con animales.

El Gobierno ha aprobado una inversión de 970 millones de euros para el periodo 2025-2028, con el objetivo de mejorar los servicios, garantizar la calidad y reforzar las sanciones a las empresas adjudicatarias si no cumplen los estándares. Además, se ha redistribuido la oferta para evitar la estacionalidad: al menos el 36 % de las plazas se reparte fuera de temporada alta.

La nueva licitación del programa ya ha sido aprobada por el Consejo de Ministros, y las bases se publicarán en las próximas semanas.