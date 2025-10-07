Los ganaderos españoles lo temían y finalmente ha ocurrido. Tras varios meses de expansión por Francia e Italia, se ha detectado el primer brote de Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) en una explotación bovina de Castellón de Ampurias (Gerona), según ha confirmado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

Aunque no representa ningún riesgo para la salud humana, la DNC obliga a activar protocolos de contención y restricción en la zona afectada. Los ganaderos están bajo la amenaza de un terremoto económico en las explotaciones de vacuno, que dependen en gran medida del comercio exterior para mantener su rentabilidad.

Una plaga que avanza por el sur de Europa

La DNC es una enfermedad viral que ataca exclusivamente al ganado bovino. Se transmite principalmente por la picadura de insectos y, en menor medida, por el contacto directo entre animales. Provoca fiebre, bultos en la piel que pueden abrirse y supurar, inflamación de los ganglios, pérdida de peso, caída en la producción de leche e incluso infertilidad o la muerte del animal en los casos más graves.

En junio de 2025, el virus resurgió con fuerza en Italia y Francia. Desde entonces, los expertos alertaban de que la llegada del virus a España era cuestión de tiempo, dada la cercanía geográfica y los intensos flujos comerciales y ganaderos. Y hasta este otoño, nuestro país había permanecido libre de DNC, pero el primer foco en Gerona marca un punto de inflexión.

Un impacto económico devastador

La enfermedad amenaza con provocar pérdidas millonarias no sólo por sus efectos sanitarios directos, sino también por las restricciones comerciales que podría acarrear. "España produce más carne de vacuno de la que consume internamente y, por tanto, necesita mantener abiertas las fronteras para garantizar la viabilidad de miles de explotaciones ganaderas", ha señalado la asociación agraria Asaja en un comunicado.

El sector vacuno español generó en 2024 un valor económico de unos 4.542 millones de euros, según los datos del MAPA. De esa producción, se exportaron alrededor de 337.000 toneladas —por un valor aproximado de 1.769 millones de euros—, lo que refleja su fuerte dependencia del mercado exterior.

Por ello, un bloqueo de las exportaciones de ganado vivo, carne, leche, productos lácteos o pieles a terceros países supondría un golpe económico inasumible para muchas explotaciones ganaderas, que dependen del comercio exterior para mantener su rentabilidad, insiste Asaja, que también reclama al Ministerio que garantice la "regionalización". Esto es: limitar las restricciones comerciales únicamente a los territorios afectados, evitando el cierre generalizado de los mercados y las exportaciones de animales y productos de origen vacuno de todo el país. "Cerrar todo el mercado por un único foco sería un error de consecuencias irreversibles para miles de explotaciones familiares", insisten los ganaderos.

Llamamiento a la vigilancia y acción inmediata

ASAJA ha instado a la Junta de Castilla y León —principal comunidad exportadora de vacuno— a reforzar las medidas de control, vigilancia y bioseguridad. La organización exige inspecciones más exhaustivas a los animales procedentes de Cataluña y otros países europeos donde la enfermedad ya se ha declarado.

"La detección temprana y la vigilancia constante serán esenciales para evitar la propagación de la DNC", señalan desde la asociación. También subrayan que la colaboración entre ganaderos y veterinarios será clave: "El trabajo de los servicios veterinarios oficiales cobra hoy más relevancia que nunca, porque está en juego la supervivencia de un sector estratégico para el medio rural español".