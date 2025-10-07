La hipocresía de 'El Gran Wyoming': critica la "especulación" con la vivienda que él mismo practica

Como ya hemos contado muchas veces en Libre Mercado, y con especial hincapié en los últimos tiempos, el problema de la vivienda es uno de los temas que más interés y/o preocupación despiertan en la ciudadanía española. El continuo aumento de los precios, tanto para alquilar como para comprar pisos, hace que cada vez el número de propietarios sea menor, como ya contamos aquí. Por su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez no sólo no toma medidas encaminadas a mejorar el acceso a la vivienda, sino que crea políticas que destruyen aún más el mercado de la vivienda.

Sánchez, junto con sus socios de Gobierno, aprueba medidas como la Ley de Vivienda que, en lugar de favorecer la construcción de vivienda para adecuar la oferta a la demanda, lo que hace es crear controles de alquileres para ahuyentar la poca oferta de vivienda que hay. Por otro lado, desde el Ejecutivo se apela continuamente a la "especulación" de los fondos de inversión como el gran enemigo y el causante de este problema de precios tan elevados.

Es justo sobre esta última cuestión donde el presentador de El Intermedio José Manuel Monzón, más conocido como "El Gran Wyoming", ha realizado una ligera crítica al Gobierno de Pedro Sánchez al decir que "cabría esperar que, de una vez por todas, un gobierno que se autodenomina progresista pare los pies a estos nuevos buscadores de oro" y comience a defender los derechos y necesidades de los ciudadanos. "La vivienda puede ser un negocio y una inversión, pero, ante todo, es una necesidad básica".

Llama especuladores a otros mientras él tiene varias viviendas

También durante este programa acusó a los fondos de inversión de ser los nuevos "buscadores de oro" que "vienen a España con el objetivo de adquirir cientos de pisos para especular, aunque se lleven por delante las ilusiones y proyectos de vida de millones de personas. Estos buscadores de oro no paran ante nada con tal de forrarse."

En palabras de Wyoming: "Estos buscadores de oro sólo quieren turistas instagrameando vasos de te matcha. Así, poco a poco, vamos convirtiendo las ciudades en resorts sin familias, sin jóvenes, sin ancianos... y sin alma."

Lo más llamativo de esto no es el análisis profundamente simplista que realiza el Gran Wyoming, que por otra parte es la tónica habitual de su programa de "humor", sino que estas palabras son pronunciadas por alguien que reconoció en el año 2014 que poseía 19 inmuebles en Madrid, siendo la inmensa mayoría de estos inmuebles pisos en la capital de España. Más recientemente, en 2019, afirmó haberse comprado otro piso aunque no se pronunció sobre su patrimonio total.

Con este abultado patrimonio inmobiliario, el Gran Wyoming podría ser considerado por el propio Gobierno de España como "gran tenedor de vivienda", ya que poseería más de 10 viviendas de uso residencial. Sorprende que no se aplique a sí mismo la misma vara de medir que sí aplica a los fondos de inversión ¿o es que él, como es de izquierdas no especula con la vivienda? ¿sólo especulan los malos malísimos de los fondos de inversión?

No obstante, cabe la posibilidad de que haya vendido algunos inmuebles, de manera que no podemos saber a ciencia cierta cuál es el patrimonio del presentador de El Intermedio. Lo que si podemos afirmar es que el Gran Wyoming tiene varias casas, algo que afirmó en su programa este mismo año.

La hipocresía del presentador de El Intermedio

Sea cual sea el patrimonio de el Gran Wyoming, lo que sí está claro es que para él la vivienda es también un negocio y seguramente sería tildado de "especulador" o "parásito" si no fuera porque es una persona de izquierdas.

En resumidas cuentas, la hipocresía de ciertos personajes públicos de la izquierda española se vuelve a poner de manifiesto con uno de sus representantes con mayor altavoz mediático, el Gran Wyoming, ya que este puede criticar a otros por hacer exactamente lo mismo que él (ganar dinero con la vivienda) pero lo suyo está bien porque él es de izquierdas y progresista.