Así funciona la ayuda digital para autónomos ¿Puedo pedir solo la web o solo el ordenador?

La pregunta es habitual entre autónomos y pequeños negocios que se interesan por el Kit Digital: ¿puedo elegir entre ordenador o web? La respuesta es clara: el ordenador siempre va vinculado a la web, pero sí es posible solicitar solo la web si no necesitas equipo nuevo. Además, si ya tienes un sitio en marcha, puedes contar con una segunda página complementaria y optimizada para captar nuevas búsquedas.

Comprueba tu caso personal en ordenadorlibertad.es o llama al 699 090 675.

El programa Ordenador Libertad, gestionado en colaboración con Red.es y ZetaPlus, está diseñado para que la ayuda tenga un efecto real en la productividad y la visibilidad online. Por eso, el pack estándar incluye ordenador nuevo en propiedad y web profesional personalizada. Ambos elementos se complementan: el equipo acelera tu trabajo diario y la web multiplica tus posibilidades de captar clientes.

Checklist exprés

Antes de solicitar la ayuda, conviene tener claros tres puntos básicos:

Autónomos o sociedades con 0–3 empleados.

Al menos seis meses de actividad.

Al corriente de Hacienda y Seguridad Social.

Con estos requisitos cubiertos, puedes optar a la ayuda y decidir si quieres el pack completo o solo la web.

Ordenador siempre con web, web también por separado

El esquema es sencillo: si quieres ordenador, siempre va acompañado de la web. Es una condición del programa porque la digitalización no se entiende solo como un equipo físico, sino también como la presencia online que impulsa negocio. En cambio, si ya tienes ordenador reciente o simplemente no lo necesitas, puedes solicitar únicamente la web, sin más complicaciones.

En el caso de quienes ya cuentan con página corporativa, la opción más interesante es añadir una segunda: la llamada Web Altavoz™, que no sustituye tu web actual, sino que la impulsa en Google con contenidos adicionales, landings por barrios o servicios y testimonios estructurados. Se trata de una estrategia probada para ampliar la visibilidad digital sin tocar tu sitio principal.

Ventajas resumidas

Los beneficiarios reciben una web optimizada para SEO local, con estructura clara y diseño profesional; y si optan por el pack completo, también un ordenador nuevo configurado para empezar a trabajar desde el primer día. Todo ello con 0 € de adelanto: la ayuda cubre la base imponible y el IVA lo anticipa el proveedor, de modo que el coste es neutro en régimen general.

Además, el trámite es integral: formulario online, validación vía SMS y gestión completa por parte del equipo técnico. No hay letra pequeña: tú autorizas, ellos tramitan.

Plazo

La convocatoria está abierta hasta el 31 de octubre de 2025, con fondos limitados. Conviene solicitar cuanto antes para asegurarse de entrar en el programa, ya que las ayudas se asignan por orden de llegada.

Conclusión

En resumen: si quieres ordenador, siempre va con web. Si quieres solo web, también es posible. Y si ya tienes una, puedes sumar otra para reforzar tu presencia online. Lo importante es no dejar pasar una oportunidad que ya está financiada por los fondos europeos y que puede cambiar el día a día de tu negocio.