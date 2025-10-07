El CEO de Goiko destapa el desastre de la 'ley Rider' de Yolanda Díaz

Yolanda Díaz se ha lanzado a por Uber Eats. Como publicamos en Libre Mercado, a principios del mes de julio la Inspección de Trabajo abrió una investigación a Uber Eats por, presuntamente, seguir utilizando trabajadores autónomos en su plantilla. A este respecto, la empresa de delivery defendía que su modelo laboral era, en realidad, un sistema híbrido en el que se permite a los trabajadores escoger cuál es la relación contractual que desean mantener, asegurando además que "cumple con la normativa vigente en todos los países en los que opera".

Ahora Díaz ha vuelto a cargar contra la empresa y ha anunciado que caerá todo "el peso de la ley" sobre Uber ante los incumplimientos que, "presuntamente", está llevando a cabo en España. Así lo afirmó la propia ministra el pasado jueves durante la presentación 'Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo 2025-2027', aprobado por el Consejo de Ministros a finales de agosto, cuando insistió en que el Gobierno hará "lo que tenga que hacer" con Uber, subrayando que la compañía "presuntamente se encuentra al margen de la ley del país".

La respuesta del sector

En este contexto, el CEO de Goiko, Alejandro Hermo, ha denunciado en una publicación en redes sociales los efectos que ha tenido la ley Rider sobre el sector del delivery. En concreto, el empresario afirma que el sector "lleva unos meses muy complicados, impactando a clientes y restaurantes" como consecuencia de la aplicación de esta normativa.

De este modo, Hermo señalaba que "hemos pasado de tener un sistema de delivery que funcionaba como un reloj, dando un buen servicio a clientes y restaurantes; a tener un sistema rígido, caro e ineficiente, que hace casi imposible cubrir con riders suficientes las horas pico, haciendo que los restaurantes aparezcan sin servicio disponible, o que los pedidos lleguen tarde (si llegan)".

Yolanda Díaz celebró la ley Rider y salió en todos los periódicos, pero sus efectos negativos ya no son tan conocidos.

Solo entre los que trabajan en ello y algunos de sus clientes.

A Yolanda le da igual, ya consiguió su titular. pic.twitter.com/6K14WQdVji — Andrea MarGon ☘️ (@AndreaMarGon_) October 6, 2025

En concreto, el CEO de la cadena de hamburgueserías denuncia que la normativa impuesta por la ministra de Trabajo, que ha supuesto un "cambio forzado de un modelo de riders autónomos a riders 100% contratados", ha hecho que pierdan todas las partes implicadas. Por un lado, subraya, los riders "ganan menos y no pueden decidir cuándo y cuánto trabajan … y dificulta la entrada en el sector de esos riders más ocasionales que necesitan un dinero".

Por su parte, las empresas como Glovo "son incapaces de contratar a los riders necesarios para trabajar en un sistema que ya no les encaja como antes, no pueden cubrir las horas pico (...), con unos costes operativos disparados". Del mismo modo, Hermo sostiene que los restaurantes "pierden negocio (servicio de delivery no disponible) y rentabilidad (más caro el coste de cada pedido)", mientras que el servicio que se presta a los clientes "empeora porque hay menos restaurantes disponibles, tarda más y llega en peor estado, y eventualmente será más caro por pedido para pagar la fiesta del cambio de modelo".

Con todo, Hermo no dudó en señalar que la ministra de Trabajo, en lugar de negociar con los afectados las normativas que posteriormente regularán un sector determinado, impone directamente sus condiciones sin tener en cuenta cómo puedan afectar sus decisiones a los implicados. "Sería necesario que todas las partes (agregadores, riders y administración) se sienten y sean escuchadas", subrayaba, añadiendo que "la solución no es blanco ni negro, ha de haber puntos intermedios que se acerquen a las demandas de ambas partes".

Lo cierto es que esto está sucediendo en otros sectores, no sólo en el caso del delivery. Ejemplo de ello es la reducción de la jornada laboral, que Yolanda Díaz está empeñada en aprobar al margen de las peticiones de los empresarios. Precisamente por ello, el CEO de Goiko destacaba que "el delivery es solo un ejemplo de los muchos sectores nuevos que han surgido, cuyo modelo laboral no ha de guiarse necesariamente por los ya existentes a mediados del siglo pasado, con sus pros y sus contras, pero que son menos flexibles de lo que hoy en día se demanda". De hecho, califica esta normativa como "el torpedo en la línea de flotación de la restauración".