El sanchismo obliga a las empresas a pagar más por trabajadores que ganan menos para quedarse la diferencia

Durante el Gobierno de Pedro Sánchez los empleadores han visto cómo se les ha disparado el coste de contratación de los empleados, mientras que éstos, lo único que han notado es que su poder adquisitivo ha ido mermándose año a año. La gran paradoja del manoseo de este gobierno en el mercado laboral es que mientras han disparado los costes de contratación con las cotizaciones sociales, e impuestos asociados a la contratación, haciendo que, según los empresarios, en estos últimos siete años, contratar a un empleado sea un 35-40% más caro que antes, los propios empleados hayan experimentado un estancamiento de su poder adquisitivo, en el mejor de los casos, cuando no una auténtica merma.

Así, el último informe de Fedea del que da cuenta Libre Mercado, señala que los planes del Gobierno para seguir incrementando las cotizaciones sociales, supondrá un nuevo golpe para empresas y trabajadores.

Una situación que conduce a una nueva paradoja. El Gobierno consigue seguir experimentando récords de recaudación tanto en concepto de cotizaciones sociales como de impuestos, sin embargo, no sirven para reducir el déficit o la deuda pública, o para cerrar la quiebra del sistema de cotizaciones sociales, que no alcanzan para pagar las pensiones. Al revés. El Gobierno continúa incrementando, debido a su deriva expansiva en gasto público el déficit, la deuda y también la brecha de las pensiones, necesitando cada vez más recursos de los Presupuestos Generales del Estado.

En los últimos siete años el gasto en cotizaciones sociales se ha disparado un 25%, observándose una subida vertiginosa desde que Sánchez llegó a la Moncloa. Una deriva de estas características en un mercado laboral de baja cualificación, como el español, donde sólo un 1,15% de las empresas supera los 50 empleados, condena a nuestro país a seguir teniendo tasas bajas de productividad, muy alejadas de la convergencia con la media de la Unión Europea, además de espantar a las empresas que se plantean instalarse en España, como demuestran las cifras de inversión, en caída libre.