Kast, favorito para ganar en Chile: la derecha podría tener su primera mayoría parlamentaria en 70 años

Chile podría vivir un vuelco histórico a finales de este año. Por primera vez en al menos siete décadas, y de acuerdo con las encuestas y sondeos de opinión conocidos en las últimas semanas, la derecha política podría estar a las puertas de obtener una gran mayoría parlamentaria, acompañando la probable victoria presidencial de José Antonio Kast, que lidera el Partido Republicano.

Según una simulación de la consultora Unholster citada por Bloomberg, los distintos partidos de la derecha tradicional (UDI, Renovación Nacional…), sumados al movimiento de Kast y a otras fuerzas de reciente creación alcanzarían hasta 85 de los 155 escaños en la Cámara de Diputados. Del mismo modo, se espera que tales partidos se hagan con 26 de los 50 asientos del Senado. Un resultado así daría a este sector político un grado de control sin precedentes desde antes incluso de la restauración democrática, en 1990.

Tradicionalmente, Chile ha presentado un Congreso dominado por alianzas de centroizquierda que han construido mayorías de poco alcance, con la salvedad del fuerte avance que lograron estas fuerzas en 2014, coincidiendo con el regreso a la presidencia de Michelle Bachelet. De confirmarse los pronósticos, Kast podría contar con una plataforma legislativa sólida para impulsar su agenda de libre mercado.

"Tal escenario le permitiría gobernar sin tener que negociar con la izquierda", ha explicado al respecto Cristóbal Huneeus, director de la firma demoscópica Unholster, cuya consultora avanza la victoria de un Kast que, al contar con una amplia mayoría parlamentaria de derechas en la que apoyarse, "tendría libertad para aplicar su programa económico y su visión del Estado".

El programa de Kast

La figura de Kast no es desconocida para los lectores de Libertad Digital y los oyentes de esRadio, puesto que el político chileno fue entrevistado por Federico Jiménez Losantos en octubre de 2022:

El plan de gobierno de Kast, presentado el pasado mes de agosto, gira en torno a tres ejes, con el crecimiento económico como prioridad central. Su objetivo es que Chile recupere una tasa de aumento del PIB superior al 4 % anual, incentivando un fuerte énfasis en la inversión e impulsando reformas que faciliten la creación de empleo formal y la mejora real de los salarios.

Entre las principales medidas económicas sugeridas por Kast, destacan las siguientes:

Reducción del impuesto corporativo desde el 27 % actual al 23 % para medianas y grandes empresas, con una rebaja adicional hasta el 20 % para empresas que contraten a trabajadores informales.

Eliminación del impuesto aplicado a las rentas de capital en las plusvalías obtenidas por inversión en acciones de baja presencia bursátil.

Recorte del gasto público por 6.000 millones de dólares en los primeros 18 meses de mandato.

Supresión de la reforma del sistema de pensiones que obliga a incrementar las cotizaciones sociales para hacer transferencias al pilar de reparto de la Seguridad Social, permitiendo que todas las aportaciones vuelvan a hacerse a las cuentas individuales del modelo de capitalización.

Fomento a la propiedad de vivienda entre la clase media y facilidades para el incremento de la oferta de obra nueva a base de propiciar un shock de mayor oferta.

Desarrollo de una legislación laboral moderna, con contratos multifuncionales, jornadas flexibles y mayor adaptabilidad entre trabajadores y empleadores.

En paralelo, José Antonio Kast propone un plan de seguridad inspirado en el modelo de Nayib Bukele en El Salvador, centrado en el endurecimiento de penas, el control total de las cárceles y el despliegue militar para recuperar el orden en zonas dominadas por el crimen organizado. Su programa plantea crear macro-centros penitenciarios de alta seguridad, declarando incluso el estado de excepción en regiones afectadas por narcotráfico y otorgando mayores facultades a los carabineros y al ejército para que puedan actuar en situaciones extremas sin autorización judicial inmediata. En 2024, Chile registró una tasa de homicidios de 6,7 por cada 100.000 habitantes, la más alta desde que existen registros comparables, según el Ministerio del Interior. Dicho registro supone un aumento del 60 % en los últimos cinco años, lo que explica que la seguridad se haya convertido en la principal preocupación del electorado.

Otros candidatos

Para lograr la victoria, Kast debe mejorar el resultado de otros candidatos de derechas. Por un lado, destaca la figura de Evelyn Matthei, que ha heredado el liderazgo de las formaciones políticas que llevaron a la presidencia al difunto ex presidente Sebastián Piñera. Asimismo, opta a la presidencia Johannes Kaiser, que constituyó el Partido Nacional Libertario y ha sido diputado desde el año 2022.

Por su parte, Jeannette Jara, ministra del Trabajo en el gobierno de Gabriel Boric, es la candidata presidencial de la izquierda. Lidera la coalición Unidad por Chile, tras imponerse por un 60% en sus primarias, y representa la continuidad del modelo socialista que ha venido desarrollándose en el país austral desde hace décadas, si bien la figura de Jara es incluso más radical que la de Boric o Bachelet.

Reacción de los mercados

El posible triunfo de la derecha ya se refleja en los análisis financieros. De acuerdo con un informe de Scotiabank, una victoria parlamentaria de Kast podría impulsar una apreciación del peso chileno y una revalorización de la renta variable local, especialmente en los sectores sensibles a la desregulación. Los bonos soberanos también podrían beneficiarse de una caída de los diferenciales, reflejando una mejora en las perspectivas fiscales y políticas.

Con todo, después de años de inestabilidad política, procesos constitucionales fallidos y bajo crecimiento, el país austral parece inclinarse hacia un nuevo ciclo de liberalización económica. Kast promete reducir impuestos, simplificar la regulación, fortalecer el derecho de propiedad y contener el gasto del Estado. Así, si se cumplen las proyecciones y Kast llega al Palacio de La Moneda, Chile podría volver a situarse como un referente de ortodoxia económica y estabilidad institucional en América Latina, esta vez por la vía democrática y con amplio respaldo parlamentario.

La primera vuelta se celebrará el 16 de noviembre de 2025 y, en caso de que fuese necesaria una segunda votación, ésta se celebraría el 14 de diciembre.