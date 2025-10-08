La presidenta de Eiopa propone la inscripción automática para reforzar la sostenibilidad de las pensiones

La presidenta de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (Eiopa), Petra Hielkema, ha advertido de que "el sistema de pensiones actual no es sostenible si no empezamos a actuar", ya que "el 20% de los ciudadanos de la Unión Europea estará en dificultades al llegar a su jubilación".

Hizo estas declaraciones al recibir el Premio Jon Aldecoa, otorgado por Loreto Mutua y la consultora Novaster. Un galardón que reconoce cada año a figuras clave en el ámbito de la previsión social y que en su quinta edición ha recaído en Petra Hielkema, por su trabajo en pro de la suficiencia y sostenibilidad de las pensiones europeas. Con una reconocida trayectoria en el sector bancario y de seguros en varias entidades europeas, Petra Hielkema preside Eiopa desde 2021. En su discurso de agradecimiento, Hielkema defendió su apuesta por la innovación regulatoria y por abordar el sistema de pensiones con enfoque integral (primer, segundo y tercer pilar), además de abogar por orientar a la ciudadanía, en especial a los más jóvenes, sobre las opciones para abordar su futura jubilación.

Hielkema, presentada por el jurado del premio como la "arquitecta del bienestar futuro", ha explicado medidas que defiende desde Eiopa para impulsar el ahorro complementario para la jubilación en la UE, como la implantación de sistemas de inscripción automática (auto-enrolment) en planes profesionales de empleo y en productos personales como el PEPP (planes paneuropeos). Hielkema también explicó la necesidad de desarrollar sistemas nacionales de rastreo de pensiones enlazados con el European Tracking Service.

Previsión social complementaria

La ceremonia de entrega del galardón, que distingue las mejores prácticas en previsión social y sostenibilidad, y reúne a entidades y profesionales del sector, contó con las intervenciones de Francesco Briganti, secretario general de CBBA Europe (Cross Border Benefits Alliance - Alianza Europea de Beneficios Transfronterizos), que defendió igualmente el auto-enrolment y subrayó la necesidad de "coraje político" para abordar el sistema actual de pensiones.

Por su parte Diego Valero, presidente de Novaster, puso énfasis en "la batalla de la narrativa", y en que los "valores y las emociones de los ahorradores son los que mueven al mercado", además de señalar que "la emoción es un riesgo y una oportunidad". Valero también enfatizó que el rol del estado debe "facilitar el terreno de juego con una normativa estable", desde su experiencia al frente de Novaster, consultora estratégica independiente especializada en economía de la longevidad y salud financiera.

Jon Aramburu, director general de Loreto Mutua, ha compartido con Hielkema y Briganti la necesidad de implementar medidas que favorezcan la expansión de sistemas como los planes de empleo, además de reclamar la revisión de las limitaciones financieras que restringen las aportaciones a estos productos y de armonizar los productos similares en materia de previsión social: "Hay mucho trabajo por hacer", incidía, mientras ponía en valor el trabajo realizado por Loreto Mutua, que cuenta con más de 1.300 millones bajo gestión y más de 29.000 mutualistas.