Red Eléctrica admite el riesgo de otro apagón en España por "variaciones bruscas de tensión"

Tras revelarse que estos días se habían detectado en la red sobretensiones que habían sorprendido a los técnicos y que encendieron las alarmas por la similitud con la situación que desembocó en el apagón de abril, Red Eléctrica ha confirmado la existencia de esas "variaciones bruscas de tensión" en las dos últimas semanas y el riesgo que conllevan para el suministro.

En un documento remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la compañía que preside la socialista Beatriz Corredor y que hasta ahora no había admitido las incidencias señala que esas variaciones podrían tener "impacto en la seguridad del suministro" y "desencadenar potencialmente desconexiones de demanda y generación que terminen desestabilizando el sistema eléctrico". Las variaciones se dan pese al funcionamiento "reforzado" de la red, que desde el 28-A incorpora más energía convencional (gas, nuclear e hidráulica) y vienen a confirmar que el sistema sigue sin estar preparado para el enorme cambio sufrido en los últimos años por la introducción masiva de renovables.

El operador relaciona las variaciones "con cambios bruscos de programa, en particular de la generación renovable, así como con el tiempo de respuesta de la generación proveedora de control dinámico de tensión".

A pesar, dice, de que las tensiones están "dentro" de los márgenes, las variaciones "pueden tener impacto en la seguridad del suministro si no se implementan los cambios propuestos", por lo que ha solicitado la aprobación urgente, "de manera temporal y excepcional", de varios procedimientos de operación del sistema. La CNMC ha anunciado que acatará la petición de Red Eléctrica y se implementarán de forma temporal los cambios con el fin de reforzar las herramientas para mitigar esas oscilaciones. Mientras, desde el Ministerio de Transición Ecológica han pedido a REE que actúe según sus funciones y a la CNMC que refuerce la supervisión y tome "las medidas necesarias para asegurar que todos los agentes cumplen con sus obligaciones para el buen funcionamiento del sistema".

Control de tensión y "desequilibrios"

La propuesta de Red Eléctrica contempla cambios en los procesos de programación, en las restricciones técnicas, en la regulación secundaria y en el control de tensión, algo en lo que las tecnologías convencionales son hoy por hoy fundamentales.

El operador contempla modificar las restricciones técnicas para reducir el desequilibrio de energía en tiempo real. Entre otras cosas, busca obligar a los grupos programados a reservar toda su capacidad para ofrecerla en los mercados de balance, es decir, que las instalaciones no puedan reducir su reserva de potencia en los mercados intradiarios.

También contempla medidas de control en el servicio de control de tensión. De esta manera, se incrementa al 90 % el requisito de muestras en situación de cumplimiento, además de aumentar a 60 valores el muestreo en cada período. Además, se minimizarán "los saltos de escalón" que supone la entrada rápida en el sistema de tecnologías renovables.

Mea culpa de Red Eléctrica

En el escrito, Red Eléctrica admite que la evolución que ha tenido el sistema en los últimos años "ha provocado que ahora comiencen a aparecer estas dinámicas" por distintos factores. Cabe recordar que ya antes del apagón, Red Eléctrica reconoció las carencias de la red y los riesgos que suponía una rápida penetración de las renovables.

El operador destaca como uno de los principales factores el crecimiento significativo de las instalaciones conectadas mediante electrónica de potencia al sistema (en alusión a eólica y fotovoltaica) y la elevada concentración en determinados puntos de éste (el epicentro del apagón fue el suroeste de España). Dichas instalaciones, apunta, "pueden modificar su potencia en muy pocos segundos".

Así, la participación activa de estas tecnologías en los diferentes segmentos de mercado "hace que se incremente la probabilidad de que se produzcan variaciones de su producción cada vez mayores".

Autoconsumo sin control

Menciona que en estos años se ha experimentado un fuerte incremento de las instalaciones de gran tamaño pero también de las instalaciones de poca potencia conectadas en tensiones bajas, en alusión al autoconsumo. El operador reconoce que no tiene "observabilidad" de estas instalaciones, por lo que no puede anticipar su comportamiento.

Por otro lado, apunta que el aumento del autoconsumo en distribución ha provocado que la demanda neta en transporte sea mucho menor cuando hay un elevado recurso solar. Esto hace que se descarguen las redes de transporte, llevando al sistema a un punto de funcionamiento donde variaciones de potencia activa tienen un impacto cada vez mayor en la variabilidad de las variables del sistema, la más importante, la tensión de la red.

Concluye Red Eléctrica que la aparición de variaciones rápidas de tensión en los últimos días, en periodos de bajas demandas, alto recurso solar (una situación similar al día de primavera del apagón) y observancia de una respuesta lenta de la generación que tiene un control continuo de la tensión "hace necesario que se tomen medidas con carácter de urgencia".

Impacto en la factura

El documento hace referencia al coste de estas medidas de emergencia, admitiendo que podrían "resultar en una reducción de la oferta y, con ella, de la competitividad en los mercados, y/o resultar en un incremento del coste soportado por la demanda", advierte en un momento en que el denominado "escudo antiapagones" ya está impactando en el coste de la energía.

Admiten la necesidad de tomar medidas de forma inmediata pero ante ese impacto esperado insisten en que deberán tener un carácter excepcional y temporal, a la espera de poder llevar a cabo un análisis más profundo de las causas y soluciones para resolver las variaciones de tensión.