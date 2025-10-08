La nueva cortina de humo de Sánchez: un chiringuito para perseguir a los pisos turísticos

El mercado de la vivienda necesita urgentemente que se dinamice la construcción de inmuebles con el fin de aumentar su oferta y, con ello, que los precios comiencen a reducirse. Sin embargo, el monopolio estatal sobre el suelo, así como el intervencionismo que con normativas como la Ley de la Vivienda sigue perpetrando el Ejecutivo en este sector, impiden que se desarrolle este proceso que, en otras circunstancias, seguiría su curso.

No obstante, desde el Gobierno de Pedro Sánchez insisten en señalar a los inversores, los llamados "fondos buitre" y a los supuestos especuladores como los responsables de la actual crisis de la vivienda. En consecuencia, en lugar de aplicar medidas de oferta para poner fin al alza de los precios, Sánchez ha prometido la creación de un nuevo Observatorio de la Vivienda Turística.

El Gobierno desvía la atención

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este miércoles la 'Estrategia España Turismo 2030' en Cáceres, en el marco de la V Convención de Turespaña. En este sentido, el presidente ha querido presumir de que esta estrategia es la primera que "incorpora la emergencia climática como factor central, con medidas de mitigación y gestión de riesgos", añadiendo que "queremos que España sea también referente mundial del turismo sostenible".

En este contexto, Sánchez ha incidido en que, de esta forma, "se incorpora la emergencia climática como factor central, con medidas para mitigar y adaptarnos y gestionar las crisis también desde el punto de vista del turismo". Así ha aprovechado para lanzar un nuevo mensaje de alarmismo defendiendo que "si nuestras playas son engullidas por el incremento de los niveles del mar, si se queman nuestros montes, si se arrasan nuestros parques naturales, vamos a poner en serio riesgo la viabilidad presente y futura de nuestro turismo".

Hoy presentamos la 'Estrategia España Turismo 2030', una estrategia que, por primera vez, incorpora la emergencia climática como factor central, con medidas de mitigación y gestión de riesgos. Porque queremos que España sea también referente mundial del turismo sostenible. pic.twitter.com/Fze8gCVOGA — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 8, 2025

Ahora bien, el gran anuncio de Sánchez en el día de hoy ha sido la creación de un nuevo Observatorio de la Vivienda Turística con el fin de elaborar un atlas de intensidad turística, con el objetivo de conciliar el turismo con la convivencia de los residentes, sobre todo en lo relacionado con el coste de vida en las ciudades y barrios más turísticos. En consecuencia, el Consejo de Ministros aprobará la creación de este observatorio la próxima semana.

De esta forma, Sánchez ha recurrido al sentimentalismo para interpelar a los residentes de las zonas turísticas. "El turismo llena nuestras ciudades de vida. Esto es así, pero no puede vaciar nuestros barrios, de sus vecinos y vecinas. En definitiva, de todos aquellos que tienen derecho a vivir allí, bien porque siempre lo han hecho, porque es ahí donde quieren desarrollar su proyecto familiar, su proyecto vital", ha asegurado. Por ello, ha defendido que han decidido poner en marcha "una medida para terminar con el fraude del alquiler vacacional y para retirar la oferta ilegal".

Al respecto, el líder socialista ha subrayado que "todos sabemos y todos debemos entender que la gente que habita estas zonas, sometidas todas ellas a una enorme presión, no son parte del decorado, son su alma, su esencia", añadiendo que, por este motivo, "poner a la gente en el centro de nuestro modelo no es solamente una obligación moral; es también, (...), invertir en sostenibilidad".

De esta forma, Sánchez ha defendido que la creación de este nuevo observatorio "nos va a servir para dar transparencia, arrojar luz donde ahora mismo no la hay", además de que "conciliar mejor turismo y convivencia con los residentes, especialmente en lo que se refiere a su coste de vida". En este contexto, ha asegurado que "necesitamos una reflexión profunda para no caer en la autocomplacencia, (...), para no morir de éxito; sin duda alguna, una reflexión profunda a una pregunta clara, y es: ¿qué modelo de turismo queremos para España?"

Así, el Gobierno sigue desviando la atención de las causas reales de la actual crisis de la vivienda, señalando a los pisos turísticos. Pero, como hemos informado en Libre Mercado, menos del 1% del parque de vivienda en España se destina al alquiler vacacional. Además, con este organismo el Ejecutivo señala también a los turistas, cuya llegada supone, en el fondo, un mayor dinamismo para nuestra economía. Por tanto, vemos que las iniciativas que puedan poner en marcha desde este nuevo Observatorio no solucionarán los problemas del sector inmobiliario. A