El Gobierno pone en peligro el suministro eléctrico de casi 100.000 viviendas en Madrid

El suministro eléctrico de 95.000 viviendas de Madrid ha quedado en el aire después de que el Gobierno de Pedro Sánchez no haya incluido en su propuesta para la planificación energética del período 2025-2030 un conjunto de barrios situados en las zonas que se prevé que protagonicen la ampliación de la capital española, donde Red Eléctrica considera que sería necesario garantizar los apoyos a la red para asegurar el abastecimiento.

Así lo confirma El Economista, que subraya que, no obstante, la propuesta se encuentra en estos momentos en su primera versión, por lo que podría solucionar este problema. De hecho, Red Eléctrica ha explicado que el desarrollo de las infraestructuras necesarias se incluirá en un anexo de planificación a largo plazo.

A este respecto, El Economista explica que el mayor proyecto de desarrollo urbanístico que se ve afectado es el del barrio de Valdecarros, donde están proyectadas más de 50.000 viviendas adicionales para los próximos años. De hecho, del total de viviendas que se construirán a lo largo de los próximos años, las tres primeras etapas del proyecto, que suponen más de 13.000 inmuebles, darán comienzo a principios del año 2026.

Del mismo modo, según este medio, el desarrollo del barrio de Los Berrocales también se ve afectado por el momento. En esta zona de la capital, que será inaugurada en enero, se construirán en los próximos quince años más de 22.000 pisos. Por otra parte, en Los Cerros se construirán más de 14.000 inmuebles, proyecto que se encuentra ya en su segunda fase, que incluye la edificación de casi 7.000 viviendas.

Planificación eléctrica 2025-2030

En el día de hoy, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que dirige Sara Aagesen, ha anunciado la apertura de la fase de audiencia pública de la Propuesta inicial de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica para el período 2025-2030. En este sentido, el Ejecutivo detalla que la propuesta prevé una inversión de unos 13.600 millones de euros en los próximos cinco años con el fin de "cubrir las necesidades del país y cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 (PNIEC), otorgando prioridad a los proyectos industriales".

Así, el Gobierno asegura que la propuesta se ha elaborado teniendo en cuenta las aportaciones realizadas por los agentes del sector y por las comunidades autónomas "para elaborar un escenario de incorporación de nuevas demandas de generación y consumo, identificando zonas de especial interés y aplicando el principio rector de considerar los proyectos firmes y maduros en el horizonte temporal abarcado".

En consecuencia, la propuesta prevé que un 65% de la inversión de 13.600 millones prevista sea destinada a tres partidas principales: "reforzar las redes para absorber nuevos flujos derivados de la mayor electrificación y la integración de renovables, aumentar la cohesión territorial con nuevos enlaces entre sistemas, y actuaciones para dar apoyo a la red de distribución y conectar nuevos consumos en la red de transporte".