El motor de la economía europea sigue dando muestras de debilitamiento después de que hace más de un año entrara en recesión técnica. De este modo, el sector industrial de Alemania registró el pasado mes de agosto una contracción del 4,3% con respecto al mes anterior. Este es el mayor retroceso desde marzo del año 2022 a pesar de que en julio hubiera crecido un 1,3%.

Así se desprende de los datos publicados por Destatis, la Oficina Federal Estadística alemana, que subraya cómo "en una comparación trimestral menos volátil, la producción entre junio y agosto de 2025 fue un 1,3% inferior a la de los tres meses anteriores". Por ello, se teme que la economía del país podría volver a entrar en recesión en el tercer trimestre del año tras la contracción del 0,3% del PIB entre abril y junio.

Destatis

La evolución en términos anuales también demuestra que la industria alemana se está ralentizando. En concreto, de acuerdo con las cifras proporcionadas por Destatis, en el mes de agosto la producción del sector manufacturero cayó un 3,9% con respecto al mismo mes del año anterior. Esta caída difiere en gran medida del incremento en tasa anual registrado en el mes de julio, que fue del 1,5%.

El tiro en el pie de Alemania

Según el comunicado publicado por la oficina estadística alemana, el principal factor que explica este retroceso de la producción industrial vendría motivado por la crisis que vive el sector automovilístico. Así, el informe detalla que "el desarrollo negativo de la producción en agosto de 2025 se debe principalmente a la fuerte caída del mayor sector industrial de Alemania, la industria automotriz".

A este respecto, las cifras publicadas por la oficina estadística demuestran que la contracción del sector automovilístico fue del 18,5% en comparación con el mes anterior. Así, el organismo subraya que "este significativo descenso probablemente se debe, entre otras cosas, a las vacaciones en las fábricas y a los cambios de producción".

En su análisis, Destatis explica también que "el desarrollo de la producción en ingeniería mecánica (-6,2%) tuvo un impacto negativo en el resultado general, tras un aumento del 9,2% en julio de 2025". A ello se le suman, además, las caídas en la producción registradas por la industria farmacéutica (-10,3%) y la fabricación de equipos de procesamiento de datos, productos electrónicos y ópticos (-6,1%).

En este sentido, en Libre Mercado hemos informado, precisamente, de la sangría de empleos y recortes que ha sufrido la industria alemana en los últimos meses. Concretamente, la mayor aerolínea del país, Lufthansa, anunciaba recientemente un recorte de 4.000 empleos dentro y fuera del país. Por su parte, Bosch acaba de anunciar también un recorte de 13.000 empleos hasta 2030.

Asimismo, Volkswagen también ha anticipado un plan de recortes como consecuencia de la baja demanda de vehículos eléctricos. De esta forma, queda patente que Europa se ha metido a sí misma un tiro en el pie con el empeño en llevar a cabo una transición energética basada únicamente en la ideología, lastrando con ello una de las industrias en las que el Viejo Continente era líder mundial, como es el caso del sector de los coches de combustión.