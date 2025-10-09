Ordenador y web gratis para dar visibilidad a un pequeño estudio de arquitectura

Imagina un pequeño estudio que trabaja con dedicación, pero con un ordenador antiguo que ralentiza cada tarea y sin apenas presencia en internet. Sus proyectos solo se conocen por recomendaciones personales y clientes fieles. Sin embargo, con el Kit Digital, esa situación podría cambiar por completo.

El programa permite recibir un ordenador nuevo y una web profesional totalmente subvencionada, sin adelantar dinero. El equipo llega configurado y listo para usar, lo que mejora la velocidad y la productividad desde el primer día. Al mismo tiempo, la nueva web mostraría su portafolio de obras, incluiría un formulario de contacto y estaría optimizada para aparecer en las búsquedas locales de Google.

En cuestión de semanas, el estudio podría empezar a recibir solicitudes de presupuestos y consultas online de clientes que antes nunca habrían sabido de su existencia. Una visibilidad real que se traduce en nuevos encargos y más estabilidad económica.

Checklist exprés

Ordenador nuevo y en propiedad, listo para trabajar.

Web profesional optimizada y con formulario de contacto.

Tramitación integral sin adelantos.

Coste neutro: la subvención cubre equipo y web, incluyendo el IVA anticipado.

Plazo para solicitarlo: hasta el 31 de octubre de 2025.

El contraste sería evidente: pasar de un equipo obsoleto que ralentiza cada plano y presupuesto a un ordenador potente que acelera tareas y comunicación con clientes. De no tener presencia digital a disponer de una página atractiva, con proyectos destacados y opciones de contacto directo. Esa combinación de eficiencia y visibilidad supondría un salto importante para cualquier pequeño estudio que busque crecer.

Las ventajas del Kit Digital son claras: más oportunidades de negocio, ahorro de tiempo, presencia online inmediata y gestión integral sin complicaciones. Solo se requiere estar al día con Hacienda y Seguridad Social, tener más de seis meses de actividad y cumplir los requisitos básicos del programa.

El plazo para solicitar la ayuda termina el 31 de octubre, y las concesiones se realizan por orden de llegada. Es la oportunidad perfecta para estudios y profesionales creativos que quieran modernizar su equipo, atraer nuevos clientes y dar el paso definitivo hacia la digitalización.

Solicita tu ordenador y web profesional en ordenadorlibertad.es o llama al 699 090 675.