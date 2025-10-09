Ryanair recorta 3 millones de asientos en España por el tasazo de Sánchez

Hace justo un mes el consejero delegado de Ryanair, Michael O’Leary, advirtió al Gobierno de Pedro Sánchez que podría llegar a recortar otro millón de asientos (sumados a los 2 millones de vuelos recortados durante 2025) en los vuelos a España en el verano de 2026 si Aena no revertía la subida del 6,5% en las tasas aeroportuarias. Pues bien, esa advertencia ha llegado a su cumplimiento este miércoles. En este artículo te vamos a explicar las claves.

Tal y como ha anunciado Ryanair, la empresa irlandesa recortará 1,2 millones de asientos ofertados en los aeropuertos regionales de España como protesta por las altas tasas que Aena mantiene en estas instalaciones, lo que se traducirá en la supresión total de los vuelos con origen o destino en el aeropuerto de Asturias.

Así pues, estas 1,2 millones de plazas se suman a las 800.000 plazas que ya se eliminaron para el verano de 2025 y se suman también al millón de plazas que se han eliminado para este invierno, de manera que en total suman 3 millones de asientos menos en aeropuertos regionales entre 2025 y 2026. Durante este tiempo, Ryanair ha dejado de operar en los aeropuertos de Jerez de la Frontera, Valladolid, Vigo y Tenerife Norte, a los cuales hay que sumarle ahora el aeropuerto de Asturias.

En total habrá 3 millones de asientos recortados

Sin embargo, al mismo tiempo que se produce este recorte de 1,2 millones de plazas en aeropuertos regionales, la aerolínea aumentará los asientos ofertados en 600.000 en el resto de grandes aeropuertos de España, como son Madrid, Barcelona, Palma o Málaga. En resumidas cuentas, en total se habrán recortado 3 millones de asientos en vuelos regionales entre 2025 y 2026 y se añadirán 600.000 asientos en los grandes aeropuertos españoles.

Michael O’Leary, su CEO, ha expresado en rueda de prensa que la compañía irlandesa sigue apostando por crecer en España, pero no así en los aeropuertos regionales por culpa de las políticas económicas del Gobierno y de Aena en estas infraestructuras.

El Gobierno habría rechazado "dos planes de crecimiento"

O’Leary afea al Gobierno el haber rechazado los dos planes de crecimiento presentados por la compañía que suponían un crecimiento del 40% en su tráfico hasta 2030, llegando a los 77 millones de pasajeros al año. El consejero delegado señala que el Gobierno ha decidido "ignorar las propuestas, aumentar las tasas aeroportuarias y sacrificar el crecimiento potencial y creación de empleo".

Ryanair también ha asegurado que está trasladando su capacidad de plazas a aeropuertos de menor coste en Marruecos, Italia, Croacia, Albania y Suecia, donde los gobiernos están suprimiendo impuestos medioambientales y reduciendo tasas. O’Leary dice que las regiones españolas pueden crecer, pero que necesitan un Gobierno comprometido con el crecimiento a través de la reducción de los vuelos hacia y desde las regiones.

En opinión del CEO, es necesario que el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, "proteja" a los consumidores poniendo fin al crecimiento de los sobreprecios de las agencias de viajes online y que respete la legislación de la Unión Europea, así como las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE que "impiden claramente" a los gobiernos nacionales interferir en la forma en que las aerolíneas fijan los precios de los asientos o el equipaje de mano.