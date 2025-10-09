El cierre del gobierno en EEUU no afecta a las bolsas

El cierre gubernamental en EEUU no ha sido un evento históricamente maligno para las bolsas y, no considero que vaya a ser diferente en esta ocasión, por más que pueda dilatarse en el tiempo. De hecho, la ausencia de datos macro relevantes por el cierre del gobierno norteamericano evitará mayores tensiones en el mercado.

El mercado continúa extendiendo en tiempo y forma su incuestionable inercia alcista de medio y largo plazo, pese a los riesgos al alza que identificamos mediante (1) valoraciones exigentes, (2) sobrecompra extrema en escalas temporales mayores, así como (3) niveles de complacencia entre los participantes de mercado.

Sin embargo, ninguno de los riesgos que evolucionan al alza son catalizadores para un eventual proceso de consolidación en las bolsas. Son lo que son, señales de alerta pero con las que el mercado puede convivir durante mucho tiempo hasta que el precio, que es la variable importante, no comience a demostrarnos un cambio de sentimiento.

Estacionalidad mensual desde 1964 hasta 2024 del S&P 500

Tampoco lo es el cierre gubernamental por parte de EEUU. Históricamente, el promedio de días de cierre ha sido de 8,2 días con una rentabilidad promedio durante los periodos de cierre en el S&P 500 del +0,3%, con datos desde 1976. Es decir, no estamos asistiendo a un evento que en el pasado haya afectado a las bolsas y, no considero que vaya a suceder algo distinto en este momento. Primero porque las bolsas siguen registrando máximos pese al cierre gubernamental iniciado el día 1 de octubre 2025 y, en segundo lugar, porque el cierre gubernamental suspende la mayoría de las publicaciones de datos económicos de la Oficina de Estadísticas laborales.

Si no miras, no existe y, si no existe, no hay de qué preocuparse. Ante la ausencia de datos macro importantes, niveles de liquidez en máximos y la entrada en el periodo estacional más atractivo desde 1964 en el índice S&P 500, periodo estacional que comprende en último trimestre del año, los inversores siguen fuertemente anclados en sus principales narrativas basadas en mayores recortes de tipos por parte de la FED, y en el impulso de la IA como motor que justifica ampliamente las actuales valoraciones. De nuevo, un evento que puede parecer malo para las bolsas, es considerado bueno para las bolsas.