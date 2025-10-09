Miembros del Gobierno plantean un nuevo impuesto del 25% a las viviendas que se vendan rápido

En medio de la etapa de mayor dificultad para acceder a la vivienda, la parte más comunista del Gobierno ha decidido que lo mejor es recargar fiscalmente aún más los pisos. En concreto con un 25% adicional las viviendas que se vendan rápido: en menos de 730 días de su compra.

¿Qué podría ocurrir si se grava la vivienda que se vende de forma acelerada con un 25% más en impuestos? ¿Que suba o que baje el precio de compra final de los pisos? Por lo visto, estas dos preguntas no han debido ser debatidas en el seno de Sumar. Y es que la formación comunista se ha lanzado a plantear un nuevo impuesto a la vivienda: uno aplicable a los pisos que se vendan en menos de 730 días desde su compra.

Restricciones a la construcción

Según ellos, quieren combatir la especulación. Pero se han debido olvidar de que el precio puesto a esos pisos por los dueños no marca el precio final del mercado, sino el cruce de oferta y demanda, algo que no podría ocurrir si no hubiera una demanda dispuesta a pagar el precio final. Y ese precio final está disparado porque partidos como el PSOE, Podemos, Sumar, Bildu, ERC… se han dedicado los últimos años a generar restricciones a la libre construcción de vivienda recortando la oferta de pisos.

La última locura de los comunistas ha sido depositada ya en el Congreso como propuesta para reflexionar: "Aprobar un nuevo impuesto destinado a gravar en un 25% el precio total de compraventa en las operaciones de venta de viviendas en las que hayan transcurrido menos de 730 días de su compra, observando excepciones de necesidad por motivos de accesibilidad universal, enfermedad o modificación de la unidad de convivencia".

Argumentos de Sumar

La argumentación, si es que se la pueda llamar así, señala que "el precio del alquiler o de la compra de la primera vivienda es la mayor preocupación de la ciudadanía. En España se está acelerando un proceso de acaparamiento de vivienda que está impidiendo el acceso a la misma una mayoría social, con especial vulnerabilidad para la gente joven, con todas las consecuencias para el desarrollo de sus vidas que ello conlleva".

¿Cómo puede haber acaparamiento si no se construye ni una quinta parte de la demanda real de vivienda? Por lo visto, Sumar tampoco se ha hecho esta pregunta.

"En el contexto descrito, la vivienda está siendo tratada como un bien de mercado con el que especular por una parte minoritaria de la sociedad española y por fondos buitre nacionales e internacionales. En 2025, solamente el 20 % de la compraventa de viviendas fue para primera residencia. De hecho, según la asociación de usuarios financieros (ASUFIN) solamente el 14 % de las hipotecas concedidas en España en el 2024 fue para comprar la primera vivienda mientras que directamente el 56 % fue para invertir y especular", añaden los comunistas sorprendidos del efecto de sus políticas: subir impuestos de forma masiva restando poder adquisitivo a todo el mundo, generación de contratos precarios -parciales y fijos discontinuos- impidiendo una expectativa de compra a largo plazo a los jóvenes, y creación de toda una cadena de impedimentos a la construcción de vivienda recortando la oferta y disparando en consecuencia el precio.

Escalada de precios

"El precio de la vivienda libre se disparó un 12,7 % en el segundo semestre del año en relación con el mismo periodo de 2024, registrando así su mayor alza interanual desde el inicio de la serie histórica, en el primer trimestre de 2007, cuando subió un 13,1 %, según el índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE)", comentan asombrados.

¿Y qué esperaban que provocara su estrangulamiento de la oferta?

"Tenemos la obligación constitucional de tomar medidas de forma urgente que rompan tanto con el acaparamiento de propiedades inmobiliarias en unas pocas manos como la burbuja de precios sin precedentes que vulnera un derecho clave para el bienestar y la vida digna de la mayoría. Pero también la responsabilidad ética de reprochar la aparición de influencers, coach y gurús que se vanaglorian de enseñar cómo hacerse millonarios sin más mérito ni esfuerzo que disponer de un capital inicial con el que poder especular, pero ocultando el sufrimiento que ocasionan especulando con un derecho como la vivienda a la mayoría", concluyen los comunistas.