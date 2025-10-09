Red Eléctrica recula: "No hemos hablado de riesgo de apagón ni inminente ni generalizado"

Red Eléctrica cambia de versión ante el revuelo generado por el documento remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el que advierte de que en los últimos días ha detectado en la red sobretensiones similares a la situación que causó el fatídico apagón de abril.

Según la compañía que preside Beatriz Corredor, en las dos últimas semanas han aparecido "variaciones bruscas de tensión" que podrían tener "impacto en la seguridad del suministro" y "desencadenar potencialmente desconexiones de demanda y generación que terminen desestabilizando el sistema eléctrico".

Ante la alarma generada en todo el país, REE ha intentado este jueves calmar los ánimos. "No hemos hablado de riesgo de apagón ni inminente ni generalizado", ha publicado la compañía. "Hemos observado recientemente variaciones de tensión que deben evitarse pero que no han supuesto riesgo de suministro por haber estado dentro de los límites admisibles", ha añadido.

Por eso, "desde el operador del sistema hemos actuado como siempre, proponiendo en los últimos días las medidas que consideramos necesarias para reforzar la robustez del sistema eléctrico". Bien es cierto que es la primera vez que REE impone medidas de este calado. El objetivo de estas medidas concretas es "reducir estas dinámicas que han empezado a aparecer por la evolución que el sistema está experimentando", concluyen.

Ante las informaciones publicadas, lanzamos un mensaje de tranquilidad: ▶️Desde Red Eléctrica no hemos hablado de riesgo de apagón ni inminente ni generalizado.

▶️Hemos observado recientemente variaciones de tensión que deben evitarse pero que no han supuesto riesgo de… pic.twitter.com/BGy00S0t7P — Red Eléctrica (@RedElectricaREE) October 9, 2025

Sin embargo, REE ha admitido ante la CNMC que las variaciones se dan pese al funcionamiento "reforzado" de la red, que desde el 28-A incorpora más energía convencional (gas, nuclear e hidráulica), lo que pone de manifiesto la inestabilidad que siguen generando las renovables en la red.

De hecho, en el documento enviado a la CNMC, el responsable de garantizar el suministro eléctrico en todo el país relaciona las variaciones "con cambios bruscos de programa, en particular de la generación renovable, así como con el tiempo de respuesta de la generación proveedora de control dinámico de tensión".

A pesar, dice, de que las tensiones están "dentro" de los márgenes, las variaciones "pueden tener impacto en la seguridad del suministro si no se implementan los cambios propuestos", por lo que ha solicitado la aprobación urgente, "de manera temporal y excepcional", de varios procedimientos de operación del sistema. La CNMC ha anunciado que acatará la petición de Red Eléctrica y que se implementarán de forma temporal los cambios con el fin de mitigar esas oscilaciones.