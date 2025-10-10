Hacienda saca a subasta fincas rústicas por menos de lo que cuesta un menú del día

El Ministerio de Hacienda ha sacado a subasta una veintena de fincas en la provincia de Huesca, algunas de ellas a precios tan bajos que apenas superan el coste de un menú del día. Según el anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 24 de septiembre de 2025, las propiedades —tanto rústicas como urbanas— pertenecen a la Administración General del Estado y se venderán mediante subasta pública el próximo 26 de noviembre en la Delegación de Economía y Hacienda en Huesca.

Entre los lotes destaca una finca rústica en Peralta de Calasanz, con una superficie de 54 metros cuadrados y un precio de salida de 4,05 euros en primera subasta. Si la puja quedara desierta, en la cuarta convocatoria podría adquirirse por tan solo 2,50 euros, menos de lo que cuesta una barra de pan y un café en cualquier bar.

Otra propiedad en el mismo municipio, una parcela en el paraje Toral de 226 metros cuadrados, sale a subasta por 16,95 euros. En su cuarta subasta, el precio mínimo bajaría a 10,42 euros.

También en la comarca de La Litera, en el municipio de Alcampell, Hacienda ofrece una finca de 7.664 metros cuadrados en el paraje Vives por 383 euros, que podría reducirse hasta 235 euros en caso de quedar desierta en las primeras convocatorias.

Fincas por menos de 500 euros

La lista incluye más de una decena de parcelas rurales que pueden adquirirse por menos de 500 euros y otras gangas como una finca de más de 13.000 metros cuadrados en Salas Altas con un precio inicial de 561,68 euros, y otra en Santa María de Dulcis, con 17.000 metros cuadrados, que sale por 728 euros, menos de lo que cuesta una bicicleta de gama media.

En el extremo opuesto, el lote más caro de la subasta es un solar urbano en Peralta de Alcofea, tasado en 16.181 euros. No obstante, incluso las propiedades de mayor valor en este proceso se sitúan muy por debajo del precio medio del suelo rústico en España, que en 2025 ronda los 10.000 euros por hectárea, según datos del Ministerio de Agricultura.

Condiciones de la subasta

Las parcelas, según detalla el BOE, no presentan cargas registrales y están sujetas a las condiciones urbanísticas de los respectivos ayuntamientos. En algunos casos, como el de las fincas de Salas Altas, el Ayuntamiento cuenta con derecho de adquisición preferente por su proximidad a montes públicos.

Los interesados que deseen participar en la subasta, tanto de forma presencial o con la presentación previa de ofertas en sobre cerrado, deberán aportar la documentación detallada en el pliego de condiciones. El plazo para la presentación de ofertas en sobre cerrado finalizará el 24 de octubre.

Los interesados en participar deberán presentar su oferta en sobre cerrado o asistir presencialmente al acto, para lo cual será necesario solicitar cita previa antes del 25 de noviembre. Los pliegos y formularios pueden descargarse en la web del Ministerio de Hacienda (www.hacienda.gob.es), en el apartado de "Gestión Patrimonial del Estado".