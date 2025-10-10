La curva del pato: la maldición que persigue a Red Eléctrica y hace tambalearse al sistema

Revuelo en el sector eléctrico y miedo a otro apagón masivo después de que Red Eléctrica enviara el pasado martes, 7 de octubre, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) un documento en el que advertía de que "la seguridad del suministro" eléctrico en España podría verse afectada.

La compañía que preside Beatriz Corredor alertó de que "en las últimas dos semanas" se han percatado de "variaciones bruscas de tensión en el sistema eléctrico peninsular español, tales que pueden tener impacto en la seguridad del suministro si no son implementados los cambios propuestos".

REE se aprieta más el cinturón

¿Y a qué se deben esas variaciones? De nuevo, a las renovables. A pesar de las numerosas versiones contradictorias que han dado tanto Red Eléctrica como el Gobierno sobre el papel de las renovables en el fatídico apagón de abril, el operador relaciona ahora estas "variaciones" con "cambios bruscos de programa, en particular, de la generación renovable, así como con el tiempo de respuesta de la generación proveedora de control dinámico de tensión" aseguran.

"Las variaciones rápidas de tensión registradas en estas dos últimas semanas, aun estando siempre las tensiones dentro de los márgenes establecidos, potencialmente pueden desencadenar desconexiones de demanda y/o generación que terminen desestabilizando el sistema eléctrico" reza el inquietante documento.

Por ello, Red Eléctrica solicita a la CNMC "la introducción de modificaciones urgentes en varios procedimientos de operación eléctricos". Es decir, la responsable de garantizar el suministro eléctrico en nuestro país se aprieta todavía más el cinturón.

La operación ya está "reforzada"

Cabe recordar que, tras el cero energético que sumió al país el pasado 28 de abril, la propia presidenta de REE llegó a afirmar que "nosotros no decidimos el mix" eléctrico, aunque la realidad es bien distinta. El único objetivo de Corredor con esas declaraciones no era otro que intentar eludir su responsabilidad debido a que, momentos antes del apagón, la producción energética de España era de más del 70% renovable.

Sin embargo, tal es el papel protagonista que tiene la compañía pública en el mix, que desde el apagón, Red Eléctrica está llevando a cabo una operación reforzada haciendo un uso intensivo de los ciclos combinados(gas) para dar estabilidad al sistema, lo que también ha incrementado los costes.

Sin embargo, el sistema sigue generando vaivenes, y, de nuevo, son las renovables las que han puesto en guardia a REE, que sufriría un enorme daño reputacional si se produjera otro apagón.

Por esta razón, el pasado 1 de octubre, Red Eléctrica decidió obligar a las renovables a ralentizar de 2 a 15 minutos sus rampas de subida y bajada, es decir, el tiempo que tarda una planta en llegar del 0 al 100% de su producción para entrar en el mercado, tal y como avanzó El Periódico de la Energía. Esta situación merma los ingresos de la fotovoltaica y la eólica provocando que otras energías a las que se les permite ser más rápidas les adelanten en la subasta.

La maldición de la curva de pato

"Red Eléctrica ha tomado esta decisión porque las renovables entran y salen muy rápido en el sistema y lo hacen con mucha producción, lo que genera tensiones en el sistema. Estamos ante la curva del pato" señala una fuente del sector eléctrico.

La llamada curva del pato es un fenómeno provocado por la entrada masiva de energía asíncrona en el sistema, como puede ser la solar después del amanecer. "Y para meterla tienes que sacar mucha energía síncrona, generando tensiones" añaden las fuentes. En las horas de mayor sol (las centrales) la curva de la demanda de energía toma la forma de una panza de pato, sin embargo, esas no son las horas de mayor demanda.

Al atardecer, cuando la solar sale rápidamente porque se apaga, también aumenta la demanda de energía, con los ciudadanos volviendo a sus hogares o cenando, provocando más inestabilidad en un sistema que tiene que volver a recurrir a la energía síncrona en ese punto álgido de la demanda. Entonces, en la curva vemos una especie de pico de pato. Esta situación no ha cambiado desde hace años, aunque la mayor presencia de las renovables en el sistema la hace más problemática.

A esta situación se le suma que "otoño y primavera, cuando se produjo el anterior apagón, son los mejores meses de producción solar porque los paneles no se calientan como en verano y funcionan a pleno rendimiento las horas de sol. Sin embargo, la excesiva producción solar genera sobrecarga en la red y aumenta la inestabilidad" concluyen las mismas fuentes.