Pensiones vs salarios: tres gráficos para un debate muy caliente

¿Hay brecha generacional en España? ¿Viven los pensionistas a costa de los jóvenes? Estamos ante uno de los debates más intensos de los últimos años. Por eso, esta semana, en La Pizarra de Domingo Soriano, aprovechamos la publicación del informe que el Instituto Juan de Mariana ha publicado sobre este tema (Brecha generacional. Cómo el sistema de pensiones y el modelo fiscal penalizan a los jóvenes españoles) para preguntarnos cuánto hay de cierto y qué soluciones podrían aliviar la situación de los trabajadores más jóvenes.

Lo que es evidente es que una serie de decisiones políticas tomadas durante los últimos quince años han priorizado la protección de las rentas de ciertos grupos (como pensionistas y funcionarios), lo que ha resultado en una situación económica más difícil para otros colectivos. La salida a la crisis financiera global de 2008, que en España se transformó en una crisis de deuda soberana y solvencia institucional, fue complicada. Todos lo pasaron mal, pero unos, peor que otros.