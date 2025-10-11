La 'transparencia' de Sánchez: suplantación de identidad y fallos que impiden fiscalizar al Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el martes en Vitoria la inminente puesta en marcha de un nuevo Portal de Transparencia como una herramienta dirigida a responder a la corrupción con «valentía, con ideas y propuestas, y con decisión» durante la inauguración de la Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto. Sin embargo, la actual web donde se pueden realizar solicitudes de información al Ejecutivo mantiene diversos fallos técnicos y de seguridad que dificultan la tarea de fiscalizar los diferentes organismos de la Administración General del Estado.

En primer lugar, el ciudadano que quiera pedir datos al Gobierno, tiene que hacer un mínimo de siete clics, dependiendo del método de identificación, para poder empezar a elaborar el escrito dirigido a un ente de la AGE, que representa el inicio de las dificultades

Fallos técnicos

Los primeros problemas empiezan a la hora de empezar a redactar una solicitud de información. Si incluye símbolos como apóstrofo, comillas, ángulos, llaves, suma, almohadilla, barra o coma invertida, el envío resulta imposible.

Este problema ocurre desde finales de febrero de 2025, Libre Mercado se puso en contacto el 26 de febrero con el departamento técnico del Portal de Transparencia para reportar el fallo. La respuesta fue al día siguiente: "Tomamos nota de la incidencia y damos traslado de ella para su conocimiento al departamento competente. Del mismo modo, informamos que su subsanación no será de modo inmediato, por lo que sugerimos evitar los caracteres especiales que se detallan en el espacio destinado a la redacción de la información a solicitar".

Más de siete meses después, el problema sigue sin solucionarse. Como consecuencia de este inconveniente, no se pueden hacer citas literales, ni enviar enlaces a otras webs, entre otros ejemplos.

El arreglo temporal que le dieron, que ya va para más de medio año, fue que en caso de necesitar dichos caracteres especiales, se escribiera en un documento aparte y se adjuntase. Dicho remedio funciona, sin embargo conlleva tres inconvenientes: el primero es que requiere algo más de tiempo, el segundo es que la plataforma tampoco permite adjuntar archivos cuyos nombres tengan ciertos caracteres especiales, lo cual se arregla cambiándolos o borrándolos, pero el tercero es mucho más grave.

Cuando se recibe la respuesta a la solicitud de información, estos archivos adjuntos ya no son accesibles y algunos organismos no incluyen en sus resoluciones la cita literal de lo que se está preguntando. Por ende, en el caso de que se quiera recurrir el documento ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el ciudadano no puede adjuntar el escrito exacto al que se pretende reclamar cuando no se está satisfecho con la respuesta. Libre Mercado trató de recurrir una resolución con este problema pero la queja quedó archivada, por lo que se trata de un claro ejemplo de indefensión ante los fallos técnicos del portal.

Otro obstáculo que tiene la web son sus desconexiones, que no son debidas a la inactividad del navegador. Ocurren de manera arbitraria, es decir, el usuario puede estar avanzando en el listado dentro del catálogo de expedientes donde están todas las solicitudes de información que se han realizado, cuando de repente, te pide que te identifiques otra vez, esto puede ocurrir incluso cuando le has dado a enviar la pregunta, y hay ocasiones en las que tienes que reescribir el contenido.

También hay una dificultad añadida que ocurre muy rara vez. Consiste en que aunque te respondan, no tienes acceso a la contestación ya que no se habilita el link para leer la resolución. Este problema se soluciona pidiendo en una nueva solicitud de información el documento e identificando su expediente correspondiente, lo cual implica otra vez esperar cierto tiempo, aunque en esta ocasión el proceso es más rápido que cuando se requirió el escrito por primera vez.

Fallos de seguridad

La principal brecha de seguridad consiste en que el portal permite que se puedan hacer solicitudes de información en nombre de otra persona con solo saber su DNI, siempre y cuando dicha identificación no esté registrada previamente.

Al ingresar como usuario, se puede dar de alta sabiendo el NIF o NIE de un individuo o CIF, si es para organizaciones, ya que carece de validación sobre la titularidad real, aparte se necesita un correo que puede estar vinculado a otra persona, consecuentemente, se puede suplantar la identidad de alguien. En estos casos, aunque las notificaciones llegan al email que con el que se registró, también son enviadas a la vez a la Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHU), si es que el verdadero dueño de los datos está registrado en ese sistema, en caso de que no, nunca se dará cuenta.

La web tiene otro problema de seguridad consistente en que ciertas resoluciones se hacen inexplicablemente públicas en su portal sin estar anonimizadas correctamente, lo cual choca claramente con la Ley de Protección de Datos.

Libre Mercado se puso en contacto para tratar de subsanar este fallo, la única respuesta que obtuvo es que no se hizo a través del canal adecuado sin omitir cuál era el correcto.

Centralización incompleta

Otro de los inconvenientes que tiene el sitio estriba en que no todos los organismos de la Administración Central del Estado están en esta web, obligando a usar su propia página para las solicitudes de información.

Esto ocurre con el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Tribunal Constitucional, el Banco de España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la CNMV, CNMC, el Consejo de Seguridad Nuclear o las empresas públicas AENA, INECO, Mercasa y Tragsa. Todo esto conlleva familiarizarse con una interfaz distinta para cada organismo.

Se llega a dar el caso especial de la empresa pública EMFESA, dependiente del Ministerio de Transportes, donde la desconexión es diferente. En una solicitud efectuada por Libre Mercado, se pusieron en contacto vía email para pedir la dirección de correo postal y así enviar "toda la información a través de certificado con acuse de recibo".