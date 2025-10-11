Así se creó Wasky, la empresa madrileña que llevó el concepto de autolavado al mundo de las mascotas

Cuando se trata de innovación, a veces basta una escena inesperada para encender una idea. Fue en ese contexto donde surgió la primera máquina de autolavado de mascotas en España. Pedro García, fundador del grupo empresarial del que forma parte Wasky, se encontraba, hace más de veinte años, en la inauguración de un lavado de coches en Málaga cuando un cliente llegó sujetando las riendas de su caballo. Le amarró, depositó una moneda de 100 pesetas y se dispuso a lavar al equino. Según Pedro, el caballo permaneció tranquilo durante el lavado y el cliente, satisfecho. Todos los presentes se quedaron atónitos.

Con este suceso se le encendió la bombilla: el lavado de mascotas autoservicio. El viaje de regreso a Madrid sirvió para analizar, dibujar y definir un objetivo urgente de comenzar a trabajar en una máquina de autoservicio donde los dueños de los perros pudieran hacer una limpieza cómoda, agradable y económica.

Y así, hasta el día de hoy, Wasky se ha convertido en la primera red nacional de autolavado de mascotas en España. Con más de 25 puntos en Madrid y un total de 35 en España -Málaga, Ciudad Real, Toledo, Segovia y Badajoz- el autolavado de mascotas es la opción de miles de usuarios que escogen como la mejor. La idea es sencilla pero rompedora: lavar a tu perro en una posición cómoda, a un precio económico, agua con un champú específico y secador profesional. El tiempo que quieras, sin reservar, como si estuvieras en casa. "Es tener un espacio muy ergonómico que sustituye al baño en casa. Digamos que es como un auto lavado de coches, pero de mascotas. Tienes los programas y personalizas totalmente la experiencia", indica Marta García, directora de Comunicación y Marketing de la empresa.

La marca se hizo oficial en 2017, pero el recorrido es mucho más antiguo. Wasky forma parte de un grupo de empresas familiar que lleva 30 años en el sector y toda la experiencia que han recogido ha permitido que Wasky sea lo que es hoy día. "Nuestro objetivo es cubrir toda España para poder hacer que todos los animales y todas sus familias tengan un punto Wasky cerca de su casa", asegura Marta.

"La forma de dedicar recursos a las mascotas ha cambiado"

El riesgo de abrir un nuevo negocio está prácticamente asegurado, y más aún cuando es una idea que no existe. Entonces, puede salir muy bien o puede no calar en el usuario. Y por esto en Wasky son pioneros en España. "Estamos hablando de hace más de casi 20 años en el que la concepción de los animales para nada era como la que tenemos ahora". La marca se presenta como un complemento más que como una competencia en el sector mascotas. Se encuentra en gasolineras, peluquerías caninas, tiendas de alimentación o veterinarios. Desde que rediseñaron otro prototipo de máquina -una opción más compacta pero con la misma funcionalidad- otros negocios la están incluyendo. "Para que pueda ser compatible con negocios de interior y dar un abanico de posibilidades un poquito más amplio a todos los profesionales que querían trabajar con nosotros pero no sabían cómo hacerlo", asegura Marta.

En España ya no se tienen hijos, se tienen mascotas. Según el INE, el número de mascotas en España es 6 veces mayor que el de los niños. Esto es un suceso que ha ido creciendo a la vez que Wasky y con ello, una oportunidad de avance. Pero Marta aclara, ellos "fueron antes" que esta "revolución". "Nosotros vimos una necesidad en un momento muy pronto. En ese sentido hemos tenido suerte, porque ha sido algo muy positivo para nuestra evolución. Estoy segura de que en los próximos años vamos a ver cómo esto sigue aumentando".