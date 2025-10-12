5 ventajas inmediatas de pedir ya un ordenador y una web gratis

Solicitar el Kit Digital no solo es gratis, sino que tiene beneficios inmediatos para cualquier negocio. En un contexto en el que cada minuto cuenta, contar con un ordenador ágil y una web optimizada marca la diferencia entre perder oportunidades o multiplicarlas. La campaña Ordenador Libertad, respaldada por fondos europeos y gestionada por Red.es en colaboración con ZetaPlus, demuestra que la digitalización puede empezar sin riesgos, sin trámites engorrosos y sin adelantar un solo euro.

Comienza ya en ordenadorlibertad.es o llama al 699 090 675.

Las ventajas se perciben desde el primer momento. El proceso arranca con una validación rápida —formulario, llamada y SMS— y desde ahí, todo lo demás queda en manos del equipo técnico. En cuestión de semanas, los beneficiarios reciben un ordenador nuevo, completamente configurado para trabajar. Esto no es un detalle menor: quien ha sufrido un arranque de 15 minutos o una caída inesperada del sistema sabe que la productividad depende directamente del equipo que se usa a diario.

La segunda ventaja es la web profesional visible en Google, diseñada para captar clientes nuevos y dar presencia online a negocios que antes dependían solo del boca a boca. Una página clara, con formularios útiles y contenidos optimizados, se convierte en la puerta de entrada digital para clientes que buscan justo lo que ofreces.

El tercer beneficio es la tramitación integral. Muchos autónomos no se atreven a dar el paso digital porque piensan en formularios interminables, papeleo o problemas con la Administración. Aquí ocurre lo contrario: el equipo gestor se ocupa de todo, desde la solicitud hasta la entrega del ordenador y la puesta en marcha de la web. Incluso el anticipo del IVA lo asume el proveedor, lo que garantiza que en régimen general el coste final sea totalmente neutro.

La cuarta ventaja es el ahorro de tiempo. Tiempo que se recupera al trabajar con un ordenador que responde y al contar con una web que filtra clientes: quienes llaman o envían formularios ya saben lo que buscan, lo que evita largas conversaciones de tanteo. Es tiempo que se puede dedicar a producir, vender o atender mejor a los clientes actuales.

Y la quinta ventaja es clave: 0 € de adelanto. La base imponible está cubierta por la ayuda, y el IVA, cuando es deducible, lo anticipa el propio proveedor para que el autónomo no tenga que poner dinero por adelantado. En regímenes de módulos, ese IVA sí debe asumirse, pero la subvención sigue cubriendo la totalidad del servicio.

Checklist exprés

El Kit Digital está al alcance de:

Autónomos o sociedades con hasta 3 empleados.

Más de seis meses de actividad.

Situación regularizada con Hacienda y Seguridad Social.

Cumplidos estos tres requisitos, la ayuda se concede y el proceso arranca en días.

El Kit Digital no es solo una subvención: es una puerta directa a trabajar mejor, ganar clientes y ahorrar tiempo desde ya. No dejes pasar la oportunidad.

Empieza ahora en ordenadorlibertad.es.