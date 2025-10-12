El 'sí, quiero' más caro: las bodas se disparan a los 25.000 euros

Organizar una boda en España es cada vez más costoso. Según el Informe del Sector Nupcial 2025 de Bodas.net, el gasto medio asciende a 24.618 euros. Este aumento del 4% respecto al año anterior se debe a celebraciones más largas, con más profesionales contratados y un mayor gasto por invitado.

Además, un 78% de las parejas invierte más de 25.000 euros en su enlace, y dentro de este grupo, un 11% supera los 45.000 euros. Sin embargo, esta elevada inversión no implica necesariamente endeudamiento, como se suele pensar.

Contrario a la creencia popular, la mayoría de las parejas no recurre a préstamos para pagar la boda. Solo uno de cada diez lo hace, un porcentaje que ha aumentado ligeramente (1,6%) en comparación con el año anterior.

El principal recurso para costear la celebración sigue siendo el dinero recibido en regalos, utilizado por el 48% de las parejas. Le sigue el dinero que tienen en cuenta corriente (39%), el efectivo (31%), ahorros en cuentas específicas (26%) y el uso de tarjetas de crédito (13%).

La planificación financiera

Una de las conclusiones más destacadas del informe es que la mayoría de las parejas que se casan en España tiene una cultura de planificación financiera muy responsable. Solo un 10% admite no haber establecido un presupuesto detallado para el día de su boda.

La planificación financiera de las parejas españolas no se limita al día de la boda. Ahorrar para otros objetivos es habitual. Por ejemplo, el 41% destina parte de sus recursos a financiar vacaciones o la luna de miel, mientras que un 24% se enfoca en la compra de una vivienda.Otros motivos incluyen cubrir gastos diversos (20%) o planificar la familia (14%).

Aunque se asocia frecuentemente el dinero con tensiones en la relación, los datos muestran que solo el 11% de las discusiones de pareja tienen su origen en problemas económicos. Otros temas resultan ser más conflictivos: la convivencia genera casi la mitad de los desacuerdos (48%), seguida por la familia e hijos (26%) y la propia relación entre la pareja (15%).