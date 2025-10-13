El Gobierno anuncia un "sablazo" a los autónomos con subidas de cuota de hasta 206 euros al mes

Golpe a los autónomos. El Ministerio de Seguridad Social ha presentado este lunes su propuesta de las nuevas cotizaciones de los autónomos para los próximos tres años. Y en todos los tramos de ingresos, el Gobierno pretende aumentar la cuota.

En un encuentro con las organizaciones representantes de los trabajadores por cuenta propia, el departamento que dirige Elma Saiz les ha informado este lunes de sus intenciones de recaudación para los próximos años.

Giro de 180 grados en su cotización

Cabe recordar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez asestó en 2023 un giro de 180 grados a las cotizaciones de los autónomos. El plan del entonces ministro, José Luis Escrivá, consistió en obligar a los más de 3 millones de autónomos que hay en nuestro país a cotizar por sus ingresos reales, lo que ha supuesto arrebatarles buena parte de su autonomía.

Hasta entonces, el autónomo podía decidir en la base en la que quería tributar, y casi el 80% de los autónomos físicos elegía hacerlo por la base mínima. Es decir, preferían pagar menos impuestos aunque eso implicara menos coberturas estatales. Con el cambio del Gobierno, los autónomos han empezado a cotizar en función de los rendimientos que obtengan cada año.

Así, todos los autónomos que han obtenido ingresos netos superiores a 1.700 euros al mes han tenido que pagar más cuota que antes de la reforma. Los que han obtenido ingresos por debajo de esa cifra han pagado lo mismo o menos. Por tanto, con esta medida se penaliza la generación de ingresos y de riqueza. Así, quedaron las nuevas cuotas.

Sin embargo, con la nueva propuesta de la Seguridad Social todas las cuotas suben con respecto a las del año anterior sin excepción. En concreto, esta nueva estocada va desde los 17,37 euros al mes en 2026 hasta la friolera de los 206,24 euros en cada cuota.

La estocada que viene hasta 2028

Así, los autónomos que cotizan por la base mínima, con rendimientos netos inferiores a los 670 euros mensuales, pasarían a pagar una cuota en 2026 de 217,37 euros al mes, en lugar de los 200 actuales. Esta subida al año es de 208,44 euros. Ya en 2027, la cuota mensual se elevaría hasta los 234,73 euros al mes para pasar a los 252,10 euros al mes en 2028.

En el caso de los autónomos con rendimientos netos de entre 670 y 900 euros al mes, estos trabajadores tendrían que pagar una cuota mensual que subiría desde los 220 euros actuales a los 234,85 euros el año que viene para pasar a los 249,70 euros en 2027 y a los 264,56 euros en 2028. Así, en tres años estarían pagando casi 45 euros más al mes o, dicho de otra forma, 534,72 euros más al año.

Esto es el sablazo en las cotizaciones que pretende el Gobierno

En amarillo la subida porcentual en el primer año y también la subida hasta 2028 pic.twitter.com/WYlCBZv4e5 — Lorenzo Amor (@lorenzoamor_ata) October 13, 2025

En la tabla anterior, la asociación de autónomos ATA ha recogido el futuro "sablazo" a los autónomos que plantea el Gobierno año a año. En todos los casos y cada vez más durante cada ejercicio, el castigo aumenta.

Destaca el incremento en las cotizaciones de los autónomos del tramo que va desde los 18.000 a los 22.000 euros al año, entre 1.500 y 1.700 euros al mes, donde el golpe es del 28,1% hasta 2028. Como se observa en la tabla, en los siguientes tramos también estamos ante subidas de cuotas de alrededor del 30%.

Para los autónomos con los ingresos más altos, la subida de cuotas es demoledora. A partir de los 38.280 euros al año (3.190 euros al mes), estamos ante un incremento de más del 50% en las cuotas hasta 2028.