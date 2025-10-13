La deuda del Gobierno de Sánchez con Madrid desde 2019 supera ya los 10.500 millones de euros

Desde el año 2019, el Gobierno de Pedro Sánchez ha acumulado una deuda de más de 10.500 millones de euros con la Comunidad de Madrid al no efectuar el pago de los servicios que le exige el ordenamiento legal. Así lo confirmó el pasado viernes la consejera de Economía de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, en un encuentro con los medios al que asistió Libre Mercado. De este modo, Albert quiso enfatizar que esta dejación de funciones por parte del Ejecutivo a quienes afecta, principalmente, es a los madrileños, puesto que "son recursos que van a los servicios públicos".

El monto total de 10.500 millones de euros que, según la Comunidad de Madrid, adeuda ya el Gobierno de Sánchez con la región resulta de la suma del conjunto de prestaciones, servicios e inversiones comprometidas que el Ejecutivo debería haber asumido y que, no obstante, no ha realizado desde el año 2019. En concreto, el Gobierno autonómico detalla que el Gobierno central debe a Madrid casi 1.600 millones de euros en el marco del tercer ciclo del Plan Hidrológico del Tajo. Del mismo modo, el Ejecutivo de Sánchez debe 268 millones al Consorcio Regional de Transportes.

Asimismo, la deuda del Gobierno central con la región madrileña asciende hasta los 1.200 millones de euros para obras en las Estaciones Regeneradoras de Aguas Residuales (ERAR) de La China, Butarque y Sur. Por otra parte, el Gobierno de Sánchez debe también casi 44 millones de euros a la Comunidad de Madrid en relación con la Ley de Eficiencia de la Justicia, así como 27 millones de euros que deberían haberse transferido al Gobierno autonómico para la asistencia sanitaria de los presos que permanecen en las cárceles de la región.

Sin embargo, resulta especialmente bochornoso, sobre todo tratándose de un Ejecutivo que dice ser el más progresista de la historia y estar profundamente implicado con las necesidades de los más vulnerables, que, de acuerdo con los cálculos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, el Gobierno de Pedro Sánchez debe más de 2.300 millones de euros a la región en relación con la Ley de Dependencia, que el Estado debería sufragar al 50%.

Madrid, motor económico de España

En este contexto, la consejera de Economía madrileña también presumió de la buena situación de la economía de la región y del liderazgo económico de Madrid dentro de España. Así, detalló que la Comunidad de Madrid, tras haber superado a Cataluña hace años, aporta ya casi el 20% del PIB español, situándose además entre las grandes regiones europeas, como Île-de-France, el Gran Londres o Lombardía.

Desde Madrid destacan además que ésta es la segunda región más industrializada del país, lo que la diferencia de otras regiones capitales europeas, como la de París o Berlín, gracias a su apuesta por la industria de alto valor añadido. En consecuencia, Albert subraya también que el empleo que se genera en Madrid es un empleo de calidad, dado que los trabajadores más cualificados están en la región. En este sentido, dado que las empresas necesitan seguir incorporando personal cualificado para crecer, el Gobierno autonómico destaca sus esfuerzos realizando formaciones ad hoc con el compromiso de que las compañías contraten a este personal.

En materia de empleo, Albert presumió de que la región registró en septiembre un récord de afiliación con 3.700 afiliados nuevos, lo que supone el mejor registro para un mes de septiembre desde 2007. De este modo, la región genera más del 20% de los empleos que se crean en España. Además, la tasa de paro también ha registrado su mejor nivel desde septiembre de 2007.

Todo ello se ve favorecido por una gestión económica que ha garantizado la estabilidad presupuestaria del Gobierno autonómico, lo que sitúa a la región en una posición muy competitiva, favorecida también por una fiscalidad atractiva y la reducción de trabas burocráticas. En consecuencia, Albert destacó que la confianza de los mercados en la región madrileña y las últimas cifras de creación de empresas demuestran la buena marcha de la economía regional. De hecho, cabe subrayar que en agosto Madrid fue la segunda comunidad en creación de empresas, ocupando el primer puesto en el acumulado del año.

Con todo, la consejera de Economía profundizó también en tres de los anuncios realizados por la presidenta regional durante el Debate sobre el Estado de la Región el pasado 11 y 12 de septiembre. Concretamente, explicó que desde el Gobierno autonómico pretenden seguir con la eliminación de las trabas al emprendimiento y la actividad empresarial con la línea abierta contra la hiperregulación, que se pretende que opere como procedimiento fundamental, reduciendo además los plazos y generalizando el silencio administrativo. A ello se le suma, por un lado, la Ley de la empresa familiar, con la que se busca que los tíos y los sobrinos formen parte del núcleo de las empresas y se puedan beneficiar de la reducción y bonificación de los impuestos de Sucesiones y Donaciones; por otro, el establecimiento de los distritos industriales.