Isabel Rodríguez amenaza a Ayuso con un 155 en Madrid para intervenir la vivienda

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, continúa demostrando que, o bien desconoce cuáles son las causas de la actual crisis del sector inmobiliario, o bien obvia de forma deliberada, con fines partidistas, que la responsabilidad de los altos precios de los inmuebles recae, principalmente, en el Gobierno y su política en materia de vivienda, que desincentiva la construcción de nuevos edificios y expulsa la oferta existente. Sin embargo, Isabel Rodríguez ha dado un paso más y ha asegurado que, si pudiera hacerlo, aplicaría el artículo 155 de la Constitución para intervenir sobre la Comunidad de Madrid y obligarla a implementar la Ley de Vivienda.

Estas declaraciones llegan después de que en una entrevista en Onda Cero, hace apenas unos días, la ministra defendía que el problema del mercado de la vivienda se encuentra, en realidad, en el exceso de construcción. "No se puede construir a lo loco", defendió con vehemencia, subrayando que "no se puede dejar al mercado: el mercado es quien está ahogando y atrapando a las familias".

Intervenir sobre Madrid

La izquierda española sólo defiende la autonomía de las regiones cuando puede beneficiarles, haciendo nuevas concesiones a sus socios de Gobierno y haciendo referencia a las particularidades de cada lugar del país. Sin embargo, si la autonomía de una comunidad en concreto, como es el caso de Madrid, pone en jaque el relato que desde el Ejecutivo se nos quiere trasladar sobre la marcha de la economía, o si las competencias de una comunidad la permiten no aceptar las imposiciones del Gobierno central, no dudan en proponer cualquier tipo de intervención sobre estas comunidades para materializar su voluntad política.

Así lo demuestran las declaraciones de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en una entrevista concedida al programa La Sexta Columna, donde ha arremetido contra la presidenta de la Comunidad de Madrid y ha asegurado que, si pudiera hacerlo, aplicaría el artículo 155 de la Constitución sobre Madrid. "Me cuesta comprender cómo la presidenta de la comunidad autónoma donde más imposible es acceder a una vivienda, donde más caro es alquilar una casa, se niega a aplicar medidas efectivas que dan ese resultado", afirmaba, presuponiendo que el intervencionismo sobre este sector soluciona los problemas que experimenta.

De este modo, la ministra insistía en que "las competencias para hacer eso en ese respeto a la Constitución están en la Comunidad de Madrid y la señora Ayuso que, en lugar de atajar el problema, pues se va a Miami y le dice a los extranjeros ricos que vengan aquí y se compren no una, sino 2 o 3 viviendas de un millón, de dos millones, de cuatro millones de euros, en el barrio de Salamanca expulsando también a los vecinos de esta ciudad".

En consecuencia, la solución ideal para la ministra de Vivienda sería intervenir sobre la Comunidad de Madrid, violando su autonomía, y obligándola a implementar la Ley de Vivienda que, hasta ahora, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se ha negado a aceptar. "Si yo pudiera, si yo tuviera mayoría en el Senado, estaría planteando ya un 155 para intervenir la competencia en materia de vivienda de la Comunidad de Madrid, porque sinceramente creo que es imposible que hoy un madrileño medio pueda acceder a una vivienda y eso se lo debe a Díaz Ayuso", aseguraba.

Por otra parte, la ministra ha demostrado también su capacidad para recurrir a la demagogia con el fin de defender el relato que se han empeñado en imponer sobre el mercado de la vivienda, así como la falta de escrúpulos para negar una realidad como la okupación y la inquiokupación, que afecta cada vez a más personas en España y socava el derecho a la propiedad. De esta forma, en esta misma entrevista, Isabel Rodríguez, explicaba que "cuando yo me he reunido con las inmobiliarias, lo que me dicen es que en este país hay muy baja morosidad por impago".

En este mismo sentido, la ministra de Vivienda concedía que "por supuesto se dan casos, pero no es una categoría", incidiendo en que "hay quien hace caja empresarial en base a esta política del miedo". En este contexto, recurría a la demagogia preguntado, en sentido retórico: "¿usted se cree que si de verdad hubiera un problema de ocupación las aseguradoras nos regalarían el seguro ante ocupa con el seguro del coche?". En consecuencia, Rodríguez aseguraba que "hay más riesgo en perder el móvil que en que te ocupen la casa; por eso nunca te regalan el seguro del móvil".

Hacer política y negocio con el miedo de la gente es inadmisible. Es jugar sucio para rascar votos o hacer caja mientras se oculta la verdad a la ciudadanía Basta ya de crear falsas alarmas pic.twitter.com/pDkaaJua1X — Isabel Rodríguez García (@isabelrguez) October 13, 2025

Como decíamos, estas declaraciones demuestran, o bien un desconocimiento absoluto sobre la situación actual del mercado de la vivienda, o bien una gran falta de empatía con quienes sufren los efectos de la okupación y la inquiokupación. De hecho, resulta llamativo que desde la izquierda no se sirven de esta misma lógica, no obstante, cuando pretenden imponer su relato sobre una problemática determinada que, a su juicio, debería dirigir la agenda política del país.