¿Cuántos inmigrantes cotizan? De la alta tasa de venezolanos a la baja de los marroquíes

Pensiones e inmigración. Desde diversos organismos, como el propio Gobierno de Pedro Sánchez, se insiste en la idea de que la inmigración es un pilar clave para sostener el sistema de pensiones, ante la grave crisis de natalidad que afecta a nuestro país donde cada año se tienen menos hijos.

Esta idea puede ser cierta en el corto plazo, donde los ingresos por cotizaciones ayudan a pagar las actuales pensiones, pero en el largo plazo esos inmigrantes también cobrarán esa prestación... Sea como fuere, en este artículo vamos a analizar el número de extranjeros que están cotizando según su nacionalidad.

Por ejemplo, ¿qué porcentaje de marroquíes o colombianos en edad activa y residentes en España están cotizando? Esta es una cuestión clave para entender el impacto real de las cotizaciones de la población extranjera.

Esto dicen los datos

Así pues, si tenemos en cuenta los últimos datos sobre población extranjera donde se desglosa por nacionalidad (INE 2024) y los comparamos con los datos de afiliaciones medias de extranjeros de 2025 (Seguridad Social), nos encontraremos con los siguientes datos que vamos a mostrar a continuación.

En primer lugar, presentaremos las tasas de cotización de los diez principales grupos de población extranjera en España, a saber:

Como se puede ver en la tabla, los principales grupos poblacionales extranjeros en España son los procedentes de Marruecos, Colombia y Venezuela, donde cotizan el 51%, el 55,2% y el 85% de la población activa de los respectivos países. Así pues, vemos que los niveles mostrados tanto por Marruecos como por Colombia están muy por debajo de los datos de España (75%), aunque los extranjeros procedentes de Venezuela tienen mayores tasas que las de los españoles al ser del 85%.

Si hacemos este mismo ejercicio en función del continente y escogemos las nacionalidades donde hay mayor número de extranjeros en nuestro país, tendremos lo siguiente que vamos a mostrar a continuación, tanto para Europa, América, Asia y África.

Empezamos con Europa:

En esta tabla podemos ver que los europeos que mayor porcentaje de población activa cotizando tienen son los portugueses, italianos y franceses (al margen de España), mientras que por la cola se ubican Bulgaria, Bélgica y Ucrania (sin contar a Reino Unido al no pertenecer a la UE).

Por otro lado, si hablamos de inmigración americana (o básicamente Latinoamericana) tenemos lo siguiente:

En esta tabla se puede observar cómo la población americana procedente de Venezuela, Ecuador y Bolivia es la que más cotiza a la Seguridad Social de nuestro país. Mientras que los procedentes de Colombia, Brasil y Honduras son los que menos cotizan en España.

En cuanto a los inmigrantes de procedencia africana, tenemos lo siguiente:

Los inmigrantes de Senegal son los que más cotizan entre la población africana, mientras que marroquíes y argelinos son de los que menos cotizan en España.

Por último, en cuanto a la población procedente de Asia, tenemos esto:

En lo que se refiere a la población asiática, vemos que los que más cotizan son filipinos y chinos, mientras que los que menos lo hacen son los que proceden de Pakistán y Bangladesh.

Así pues, hemos hecho un recorrido entre los mayores grupos poblacionales de extranjeros que residen en España y hemos visto cuanta población activa de cada grupo está cotizando a la Seguridad Social, y por tanto contribuyendo al sistema de pensiones.

Viendo los datos, se hace imposible tratar de agrupar a todos los inmigrantes bajo una misma lupa o foco, ya que mientras los inmigrantes procedentes de Marruecos, Colombia, Argelia u Honduras cotizan muy por debajo de la media, hay otros países como Venezuela, Ecuador, Senegal o China donde sus ciudadanos cotizan incluso más que los españoles. Es decir, llega a haber mucha diferencia entre unos inmigrantes y otros.