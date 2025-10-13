Óptima Mayores cumple 20 años y refuerza su liderazgo en Hipoteca Inversa en España

Óptima Mayores, empresa líder en España en soluciones de monetización de la vivienda, cumple 20 años. Durante este periodo, la compañía ha consolidado su posición como referente del sector como refleja el hecho de que, en los últimos cuatro años, ha gestionado más de 1.100 contrataciones, lo que la sitúa muy por delante de cualquier otra compañía del sector en cuanto a capacidad de originación.

Recordemos que la hipoteca inversa es un tipo de préstamo dirigido a los mayores de 65 años que les permite convertir su vivienda en una fuente de liquidez extra en la jubilación.

A su capacidad como originador hay que resaltar su contribución para aumentar la oferta de producto en España, ya que ha facilitado la entrada de tres compañías en el mercado a través de su servicio de asesoramiento, que cubre las áreas de jurídico, operaciones, diseño de producto y distribución.

Desde la compañía destacan el creciente interés de actores internacionales de entrar en España, ya que, tal y como se indica en el reciente informe de EY sobre la hipoteca inversa en el mundo, es el país que cuenta con el mayor potencial de crecimiento de esta solución financiera en toda Europa. Las previsiones cifran el volumen de préstamo anual en los 8.000 millones de euros en diez años, situándolo en niveles similares a Reino Unido, país con un grado de madurez del producto muy superior.

Estudio Sociodemográfico

Con motivo de sus 20 años, Óptima Mayores ha elaborado un estudio que analiza el perfil de los titulares de las 1.102 hipotecas inversas contratadas a través de la compañía en el periodo oct 2021 – sept 2025. Entre las principales conclusiones destacan:

Casi la mitad de las operaciones cuentan con dos titulares

Más mujeres se benefician de la hipoteca inversa: 57% mujeres, 43% hombres

El valor de la vivienda medio es de 496.000 euros

149.000 euros es el importe medio que se solicita

La razón de contratación más habitual es la de conseguir liquidez para pagar gastos corrientes, con un 42% de los casos

En el 78% de las ocasiones se solicita la cantidad máxima posible

En el 30% de los casos existe alguna deuda pendiente

Madrid y Barcelona acumulan el 38% de las operaciones

"La hipoteca inversa constituye una nueva fuente de liquidez en una etapa vital caracterizada por una excesiva dependencia de una pensión pública que resulta cada vez más insostenible, y escasa en muchos casos, ofreciendo a las personas mayores una alternativa para complementar sus ingresos y mejorar su situación financiera de manera segura", afirma Carlos González Martín, Consejero Delegado de Óptima Mayores.

Compromiso con la población sénior

El liderazgo de Óptima Mayores se explica por su especialización en la comercialización de un producto financiero de cierta complejidad, que requiere un asesoramiento altamente personalizado y una asistencia técnica y emocional muy particular. La hipoteca inversa, dirigida a personas mayores con vivienda en propiedad, implica decisiones patrimoniales importantes, por lo que la experiencia, el rigor y la sensibilidad social son factores clave en su proceso de comercialización.

Desde Óptima Mayores se quiere poner de relieve la importancia del asesoramiento en el proceso de contratación, ya que el crecimiento sostenible del mercado solo será posible si se garantiza un proceso de comercialización extremadamente cuidadoso. Al estar dirigido a un colectivo sensible, resulta fundamental que cada cliente reciba no solo información clara y apoyo personalizado durante toda la gestión, sino también una comparativa de las alternativas disponibles para su caso.