Un nuevo apagón, más cerca que nunca: Sánchez comete los mismos errores

Existe miedo a otro apagón masivo después de que Red Eléctrica enviara el pasado martes, 7 de octubre, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) un documento en el que advertía de que "la seguridad del suministro" eléctrico en España podría verse afectada.

La compañía que preside Beatriz Corredor alertó de que "en las últimas dos semanas" se han percatado de "variaciones bruscas de tensión en el sistema eléctrico peninsular español, tales que pueden tener impacto en la seguridad del suministro si no son implementados los cambios propuestos". Carlos Cuesta y Beatriz García analizan por qué puede volver a darse un gran apagón a nivel nacional y las causas son muy similares a las que ya fueron responsables hace unos meses: las renovables.