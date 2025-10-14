El periodista que se hizo viral por pelotear al PSOE ha recibido casi 30.000 euros en contratos públicos

Si en algo se ha convertido el PSOE en los últimos años es en una máquina de propaganda con el dinero de todos los españoles. Ante la falta de logros reales de mejora de la vida de los españoles, el Gobierno de Pedro Sánchez tiene que desviar la atención con otras cuestiones como la actual causa Palestina o con el clásico recurso de Franco. Es justo con lo último con lo que el PSOE ha organizado este año el llamado "Año Francobeo", una serie de numerosos eventos para conmemorar los 50 años de la muerte del caudillo.

Pues bien, hace unos días el colaborador de Libre Mercado, Pablo Haro, destapó cómo uno de los periodistas que se hicieron virales a finales de 2024 por asistir en diciembre a un Congreso Federal del PSOE en Sevilla y ser un tanto "pelota" con los distintos miembros del PSOE, habría recibido cerca de 30.000 euros por participar en distintos eventos y colaboraciones institucionales en nuestro país.

Se desconoce si fue a raíz de dicha intervención por lo que empezó a ser contratado por el Gobierno de Sánchez, dada la simpatía que despertó en ministros como Elma Saiz u Óscar Puente, o en diputados como Patxi López, pero el caso es que este reportero se habría beneficiado de una jugosa cuantía por participar en varios eventos pagados con dinero público. En el siguiente post del tuitero y colaborador de Libertad Digital, Pablo Haro, podemos verle en complicidad con los altos cargos del PSOE:

🔴EXCLUSIVA Os acordáis del periodista que hizo un reportaje durante de seis minutos haciéndole la pelota a medio PSOE? David Andújar ha cobrado al menos 28.720 € de dinero público por el photocall del Orgullo 2025 para el año Franco, presentar un homenaje a ZP y currar en… pic.twitter.com/TyXSevjYvG — Pablo Haro Urquízar (@pabloharour) September 22, 2025

En cuanto al desglose de dinero público recibido por parte de David Andújar, el propio Pablo Haro lo explica de la siguiente manera:

"David Andújar ha recibido varias remuneraciones por su participación en eventos y colaboraciones institucionales en España. En primer lugar, como presentador del acto del 20 Aniversario del Matrimonio Igualitario, que se convirtió en un homenaje a Zapatero, compartió con Ares Teixidó una remuneración total de 3.315 €, lo que equivale a aproximadamente 1.657,50 € para él. Además, por su colaboración en la cobertura del photocall de los Premios MADO 2025 para el año Franco, cobró 4.900 € por entrevistas, edición y difusión de videos. Por último, RTVE le pagó 22.162,78 € por diversos programas (como "Benidorm Fest" y "Las Tardes de RNE"). Sumando estos montos (22.162,78 € + 4.900 € + 1.657,50 €), el total asciende a 28.720,28 €."

Casi 30.000 euros de dinero público

Pero no sólo habría podido recibir esto, ya que como recalca Pablo Haro "las cifras de la televisión pública son de una resolución del año pasado (2024), por lo que el dinero que ha cobrado puede ser mayor, además no descartamos haber hecho más trabajos".

Es decir, que el joven reportero David Andújar recibió en el año 2024 un total de 22.162 euros por trabajar para la televisión pública, mientras que los 6.557 euros por participar en los eventos mencionados corresponden al año 2025, esto es, después de haber peloteado a los altos cargos socialistas. Hay que recordar que tanto el evento sobre el matrimonio igualitario como el evento relacionado con los 50 años de la muerte de Franco fueron posteriores al peloteo en el Congreso Federal del PSOE en Sevilla, que fue en diciembre de 2024.

En resumidas cuentas, asistimos a un nuevo caso de propaganda política del PSOE a costa del dinero público de todos los españoles, que parece preocuparse mucho más de venderle un relato a la población que de mejorar la vida de sus ciudadanos.