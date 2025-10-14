La 'gripe GTA': el videojuego que provocará una baja por enfermedad masiva en Estados Unidos

En unos siete meses, Estados Unidos vivirá algo insólito: millones de personas pedirán vacaciones, las oficinas se vaciarán y el tráfico de internet se disparará. El motivo es el lanzamiento de un videojuego: Grand Theft Auto VI. Para los fans, se trata del esperado regreso de una saga mítica. Para los ajenos, hablamos de un videojuego que mueve más dinero que las películas más taquilleras de Hollywood y paralizará durante horas la rutina de medio planeta.

El lanzamiento está previsto para el 26 de mayo de 2026, según la distribuidora Rockstar Games. Ese día se prevé que alrededor de un 6% de los trabajadores de entre 18 y 35 años no acudirá a trabajar, ya sea por vacaciones o baja repentina. Eso supondrá una pérdida para la economía estadounidense de unos 1.400 millones de euros (1.620 millones de dólares) sólo en un día.

Estamos hablando de un auténtico terremoto digital provocado por más de 3 millones de personas que tiene previsto no trabajar ese día, lo que equivale a casi el 2% de la fuerza laboral nacional. Las cifras son una estimación realizada en base a la tasa de absentismo laboral registrada en el lanzamiento de la anterior edición del GTA.

Baja nacional con el estreno del GTA V

Cuando GTA V se estrenó en 2013, se vendieron más de 11 millones de copias en apenas 24 horas y los foros se llenaron de jugadores que reconocían que habían pedido el día libre para disfrutarlo. El fenómeno fue tan masivo que los medios estadounidenses lo bautizaron como la "GTA flu" (la gripe GTA).

Una década después, los jugadores bromean a través de las redes sociales con repetir la historia. La cuestión es que ahora, con más teletrabajo, más cultura gamer y más facilidades para desconectar sin avisar, el impacto puede ser aún mayor.

Algunas compañías tecnológicas estadounidenses ya han aprendido la lección: permitir "días flexibles" alrededor de los grandes lanzamientos evita la avalancha de bajas improvisadas. También recomiendan programar las tareas críticas o las entregas lejos de esa fecha y aceptar que, durante unas horas, el rendimiento caerá inevitablemente.

GTA: convertir el caos en millones

Grand Theft Auto se convirtió en una leyenda y un icono cultural porque fue el primer videojuego de acción y aventura en el que el jugador tenía libertad absoluta para hacer prácticamente lo que quisiera. Existe una misión principal en la que el protagonista, normalmente un criminal, se abre paso en el mundo del hampa robando coches, atracando o participando en tiroteos. Sin embargo, el jugador también tiene libertad para explorar ciudades inspiradas en Los Ángeles, Miami o Nueva York y participar en misiones secundarias.

El nuevo título, GTA 6, estará ambientado en Florida, tendrá dos protagonistas y unos gráficos ultrarrealistas que han dejado a los fans contando los días para su estreno. Los analistas del sector estiman que generará aproximadamente 2.000 millones de dólares el mismo día de su lanzamiento y unos 7.600 millones de dólares en ingresos durante los primeros dos meses.

Y mientras Rockstar Games está lista para hacer caja, las empresas se preparan para afrontar la llamada "gripe GTA" que amenaza con detener —aunque sea por un día— la rutina de millones de trabajadores y de provocar pérdidas millonarias en la economía más poderosa del planeta.