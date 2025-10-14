Las acciones de Viscofan, una empresa española líder en la producción de envolturas para la industria alimentaria, cerraron la sesión bursátil del martes 14 de octubre de 2025 con una caída del 13,24%, la mayor desde junio de 2022, situando el precio por acción en 51,1 euros.

Este desplome se produce tras la publicación de un reportaje por parte del medio estadounidense Hunterbrook Media, que denuncia presuntas irregularidades en la planta de Viscofan en Danville, Illinois (EE.UU.), relacionadas con contaminación ambiental, riesgos para la salud, prácticas laborales inseguras y la eliminación de la protección sindical.

El informe de Hunterbrook Media, titulado "La fábrica de tripas de salchicha de Viscofan", señala que la planta de Danville ha incumplido la Ley de Aire Limpio de EE.UU. en siete de los últimos doce trimestres, con violaciones clasificadas como de "alta prioridad". Además, cita a un inspector de la Agencia de Protección Medioambiental (EPA) que describe la instalación como un "vertedero de residuos peligrosos sin permiso" y sin los requisitos técnicos adecuados.

El reportaje también menciona que cerca de dos docenas de exempleados de la planta han desarrollado enfermedades graves, como cáncer, párkinson o problemas cardiovasculares, tras trabajar en las instalaciones, lo que ha generado preocupación entre los residentes de Danville.

Viscofan se defiende

Por su parte, Viscofan ha respondido de forma contundente, negando "categóricamente" las acusaciones a través de un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La compañía navarra asegura que su planta en Danville cumple con estrictas normativas medioambientales, supervisadas regularmente por las autoridades estadounidenses, sin que se hayan registrado incumplimientos graves. Además, destaca su trayectoria de más de tres décadas en EE.UU., donde opera plantas en Danville, Nueva Jersey y Montgomery, empleando a unas 600 personas bajo estándares internacionales de calidad, seguridad y bienestar laboral.

Viscofan subraya que sus políticas de sostenibilidad y seguridad son fundamentales para su modelo de negocio, garantizando entornos laborales transparentes y seguros. La empresa también apunta que la información auditada que publica anualmente aborda muchas de las cuestiones planteadas por el reportaje, reafirmando su compromiso con la excelencia operativa y la protección de sus trabajadores.

En lo que va de 2025, las acciones de Viscofan acumulan una caída del 16,23%, dejando su capitalización bursátil en 2.375 millones de euros. Este episodio pone de relieve los desafíos que enfrentan las empresas multinacionales ante señalamientos que afectan su reputación y desempeño en los mercados financieros. Así pues, la empresa navarra se enfrenta a una situación muy delicada y que ya le está costando un desplome en la bolsa española.