De huelga general a movilización fantasma: nuevo pinchazo de los sindicatos en apoyo a Palestina

UGT y CCOO llevaban semanas pidiendo a los españoles que se unieran a los paros del 15 de octubre para apoyar al pueblo palestino. "Hay que parar esta matanza" decía el secretario general de UGT, Pepe Álvarez el pasado 1 de octubre. Día en el que dejó claro que lo suyo no era una convocatoria de huelga general sino una "convocatoria de lucha general" para proteger legalmente a los trabajadores que quisieran participar sin enfrentarse a represalias empresariales. En su convocatoria llamaban a celebrar debates, sentadas y espacios de reflexión, como ha recordado a primera hora de la mañana el secretario general de CCOO, Unai Sordo. Lo han hecho estableciendo paros parciales de dos horas por turno (de 10.00 a 12.00 por la mañana, de 17:00 a 19:00 por la tarde y de 2:00 a 4:00 por la noche). Sin embargo, en los centros de trabajo el seguimiento de la protesta ha sido escaso.

Pero lo más llamativo ha sido la puesta en escena de Pepe Álvarez y Unai Sordo en su comparecencia ante los medios en Madrid, frente al hospital Niño Jesús. Un enclave escogido para simbolizar los ataques de Israel en centros médicos de Gaza, explicaban.

Allí sólo han conseguido reunir a unas decenas de personas, además de al embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed. "Lo fundamental de este día es que se reflexione, se lean manifiestos, haya concentraciones y se sensibilice sobre la importancia de mantener la presión para acabar con el genocidio que ha pretendido exterminar al pueblo palestino", decía Sordo. A pesar de la poca afluencia también Pepe Álvarez ha querido dotar de importancia las movilizaciones y gestos del día de hoy al decir que "la justicia internacional tiene que entender el genocidio que se ha estado practicando en Gaza. Por eso creo que las organizaciones sindicales del mundo vamos a seguir aquí. Movilizándonos", explicaba.

Por su parte el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, tras el Consejo de Gobierno ha explicado que el seguimiento ha sido "prácticamente nulo". Y ha detallado que en Sanidad se ha registrado en el turno de noche un seguimiento del 0,007% y del 0,06% en el turno de mañana; en Servicios Sociales ha sido del 0,1%; en el transporte ha sido mayor, cercano al 6% y en Educación, del 2,7%.

Sin embargo no está de más recordar que ésta no ha sido la primera vez en la que se ha podido observar la poca capacidad de movilización de los grandes sindicatos UGT y CCOO. El pasado 2 de febrero convocaron manifestaciones en las principales ciudades españolas para protestar contra el "tacticismo político" que desde su punto de vista había impedido aprobar el decreto ómnibus del Gobierno para que, entre otras cosas, se siguiera subvencionando el transporte público. Tres semanas pasaron desde la convocatoria de las protestas hasta la manifestación, pero en ese tiempo los sindicatos tuvieron la oportunidad de cancelar la convocatoria. Y es que esa misma semana el Congreso convalidó el retocado decreto ómnibus. El resultado fue una manifestación de domingo con solamente 800 personas entre Madrid y Barcelona.

La huelga general da paso a actos de vandalismo

Pero la de hoy también ha sido una huelga general de 24 horas. La ha convocado la Confederación General del Trabajo (CGT) que unida a la petición de diversos sindicatos como Alternativa Sindical de Clase (ASC) y Solidaridad Obrera, entre otros, han conseguido que algunos españoles hayan salido a la calle a mostrar su apoyo al pueblo palestino. De hecho, lo que más han conseguido movilizar es la calle. Ha sido el caso de Bilbao, donde frente a las puertas del ayuntamiento, un grupo de personas ha entonado La Internacional en árabe. En Cataluña varios piquetes han provocado cortes en la AP7 en Barcelona pero también se han producido actos de vandalismo contra establecimientos de comida rápida a manos de jóvenes encapuchados. Todo con el objetivo de presionar al Gobierno para que España rompa relaciones con Israel. Por su parte el Sindicato de Estudiantes ha convocado manifestaciones en cuarenta ciudades españolas.