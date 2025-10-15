El disparate de Rufián con las "hipotecas a tocateja" que demuestra la ignorancia de la izquierda sobre la vivienda

El diputado de ERC, Gabriel Rufián, ha demostrado, una vez más, su ignorancia en materia de vivienda y el populismo con el que desde la extrema izquierda se defiende que, para solucionar la actual crisis de la vivienda y poner freno al alza de los precios de los inmuebles, el Gobierno debe intervenir directamente sobre este mercado. No obstante, como hemos detallado en otras ocasiones en Libre Mercado, lo cierto es que las recetas intervencionistas lo que hacen es agravar los problemas existentes.

De hecho, la situación que vive el mercado de la vivienda es fruto, precisamente, de la intervención gubernamental en este sector, como consecuencia del control estatal del suelo y la desprotección a los propietarios que ha generado Sánchez. Ahora bien, el desconocimiento económico del diputado independentista ha quedado patente en la sesión de control al Gobierno de este miércoles cuando se ha referido a la firma de hipotecas, afirmando que éstas se efectúan "a tocateja".

¿Hipotecas a "tocateja"?

En este contexto, tras preguntar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre qué podría acabar con el Ejecutivo socialista, el diputado de ERC ha indicado que el factor que podría poner fin al actual Gobierno "es el drama de la vivienda, (...), la cantidad de gente en este país que vive en zulos pagando como si fueran palacios". De este modo, Rufián ha denunciado que en España "se está especulando, se está traficando con un derecho fundamental".

A este respecto, el diputado separatista ha querido fundamentar esta posición con datos acerca de la situación del mercado de la vivienda, subrayando que, mientras que el salario medio español se sitúa en los 1.300 euros, "el alquiler en muchas ciudades ya está en 1.600". Así, Rufián ha mostrado su ignorancia acerca de este sector cuando ha señalado que "el 56% de las hipotecas firmadas el último año fueron a tocateja y solamente el 14% fueron de primera vivienda". Sin embargo, lo cierto es que es imposible pagar "a tocateja" una hipoteca porque éstas consisten en un préstamo, en el que el bien adquirido sirve como garantía, que se paga en diversas cuotas a lo largo de los años.

Asimismo, se ha podido apreciara que Rufián no conoce el funcionamiento del mercado de la vivienda, o que decide ignorarlo deliberadamente para recurrir a mensajes populistas con los que manipular la opinión pública, cuando ha defendido que lo que no necesita el sector es, precisamente, aumentar la oferta para reducir los precios. "Ustedes imaginen un producto, un derecho, un bien que cada vez sea más caro y cuya solución para el Gobierno sea crear cada vez más y, sobre todo, financiar por detrás con cheques a quien lo crea", ha aseverado al respecto.

Así las cosas, Rufián ha insistido en que desde su partido "lo que le proponemos es intervención del mercado, romper con el bucle tóxico y perverso de la especulación". Pero ¿cómo conseguirlo? La solución del diputado de ERC es perseguir la inversión. "Cuando un rico en este país se quiere hacer aún más rico, pues que invierta en oro, en Bolsa, en Rolex, en criptomonedas, pero no en casas", ha detallado en este sentido, añadiendo que "quien quiera una casa más para especular, que pague un 30%, un 40% o un 50% de impuestos". De hecho, la fórmula para Rufián sería "una familia, una casa".

Argumentario compartido en la extrema izquierda

En la sesión de hoy ha quedado patente además que todos los partidos de la extrema izquierda comparten el mismo argumentario en materia de vivienda, porque tras la intervención de Rufián, dirigiéndose a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, Ione Belarra ha insistido en la gran parte de las hipotecas que se firman en nuestro país no son para adquirir una primera vivienda. No obstante, al referirse a la firma de hipotecas, Belarra sí ha acertado en afirmar que "solo el 14% de las hipotecas en España se firman para que la gente se compre su primera vivienda".

Del mismo modo, empleando las mismas expresiones que Rufián, la diputada de Podemos ha añadiendo también que "la mayoría de las casas en España se compran a tocateja sin pedir ningún préstamo", denunciando que "la mayoría de las casas en España las compra gente que ya tiene mucho dinero o ya tenía muchas casas". De este modo, Belarra ha increpado a la ministra afirmando que "el Gobierno no está haciendo nada con la brutal crisis de vivienda que sufre nuestro país".

Concretamente, la diputada de Podemos ha defendido que el Gobierno es responsable directo de la situación de la vivienda en España. Esto es cierto, pero no por los motivos que ha aducido Belarra, que ha señalado que "ustedes se están comportando como un auténtico fondo buitre, subastando viviendas de la Tesorería General de la Seguridad Social, echando a la gente de sus casas que vive ahí desde hace años, al mismo tiempo que tienen 800 de esas casas vacías".

Asimismo, Belarra ha incidido en que, a su juicio, desde el Ejecutivo "están alimentando la especulación con ayudas al alquiler, con ayudas a los caseros, como si fueran los caseros, señora Montero, quienes necesitan ayudas en este país, que son unos rentistas que viven de las ayudas fiscales del Estado, que ganan dinero por no hacer absolutamente nada". En este sentido, la diputada de Podemos ha aseverado que "los rentistas viven de no hacer absolutamente nada y muchos están en sus filas." Por último, Belarra ha aprovechado la ocasión para defender que en el Gobierno " parece que viven en un anuncio de Idealista". De esta forma, ha criticado que "el presidente, cuando hay campaña, sale a decir que van a hacer mil, diez mil, cien mil viviendas públicas y después nada".