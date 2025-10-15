Finizens: "La clave del value no está en adivinar el momento, sino en mantenerse invertido"

En un nuevo paso en su estrategia de inversión pasiva y diversificada, Finizens ha lanzado una gama de fondos temáticos orientados a complementar las carteras indexadas globales que caracterizan su modelo. Durante una entrevista en el programa Tu Dinero Nunca Duerme, su CEO, Giorgio Semenzato, y su director de inversiones, Kevin Koh Maier, explicaron las claves de esta nueva oferta y las ventajas de su filosofía frente a la gestión activa tradicional.

Semenzato defendió que el núcleo de su propuesta está dirigido a un inversor que desea delegar la gestión de sus inversiones sin asumir las complejidades fiscales, operativas o emocionales del mercado. "Ofrecemos un producto ya empaquetado y optimizado, con diversificación global, acceso a clases institucionales y un rebalanceo automático que reduce costes y riesgos", explicó. Entre las ventajas, destacó también la comodidad operativa y fiscal de tener todos los fondos bajo una misma plataforma, además de la rentabilidad media superior al mercado obtenida desde su lanzamiento.

El directivo reconoció que la única desventaja aparente es la comisión de gestión, aunque matizó que los clientes acceden a clases institucionales con menores costes que compensan ese diferencial. "El neto final suele ser favorable al inversor", aseguró.

Por su parte, Kevin Koh Maier subrayó que los nuevos fondos temáticos —centrados en el mercado estadounidense, el inmobiliario internacional y el Top Value España— están diseñados como productos complementarios para perfiles con mayor tolerancia al riesgo. "No son para todos los inversores; son carteras concentradas, enfocadas en renta variable, que buscan cubrir necesidades específicas de quienes ya cuentan con una base indexada sólida", apuntó.

Ambos ejecutivos coincidieron en que la gestión pasiva sigue demostrando su superioridad frente a la activa: "En los últimos 50 años, la indexación ha superado al 90% de los fondos activos", recordó Koh Maier. Sin embargo, Finizens ve espacio para combinar lo mejor de ambos mundos, como refleja el fondo Top Value España, que diversifica entre las principales gestoras value nacionales para reducir la volatilidad y el impacto emocional de los ciclos de mercado.

"La clave no está en adivinar el momento, sino en mantenerse invertido", concluyó Semenzato. Una filosofía que resume el espíritu de Finizens: inversión a largo plazo, baja rotación y disciplina para dejar que el tiempo y la diversificación hagan su trabajo.