Isabelle Aberman nueva CEO de Majorica, la primera mujer en liderar la compañía desde su fundación en 1890

Majorica, la histórica marca de joyería con sede en Mallorca, ha nombrado a Isabelle Aberman como nueva directora general ejecutiva (CEO), convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este puesto desde la fundación de la compañía en 1890.

Aberman asumió oficialmente su cargo el pasado 1 de octubre. Con más de dos décadas de experiencia internacional en el sector del retail y la moda, Aberman ha liderado con éxito procesos de expansión global en su etapa en Camper, consolidando la marca en más de 20 países y posicionándola como referente de diseño contemporáneo.

Su incorporación a Majorica coincide con un momento clave para la marca, que este año celebra su 135º aniversario y avanza hacia una nueva etapa de crecimiento, enfocada en proyectar su legado y fortalecer su presencia en mercados actuales e internacionales.

David Avilés, director de inversiones para España de Abordador Capital, comentó que "este nombramiento representa una nueva etapa para Majorica, centrada en construir desde nuestra historia y proyectar con visión de futuro". Añadió que Aberman aportará una mirada estratégica clave en este proceso.

Majorica, sinónimo de tradición mediterránea y excelencia en diseño de joyería y perlas hechas a mano desde 1890, busca consolidarse como líder en el sector de la moda y el lujo bajo el liderazgo de Aberman. La nueva CEO tiene como objetivo fortalecer la experiencia del cliente, impulsar una evolución coherente de la marca y poner en valor el talento interno. La compañía destacó que este nombramiento subraya también el compromiso de Majorica con el liderazgo femenino en la industria, marcando una nueva etapa con una mirada decidida hacia el futuro.