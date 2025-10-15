El engaño del Gobierno a los autónomos que menos ganan

Revuelo entre los autónomos después de que el pasado lunes el Ministerio de Seguridad Social presentara su propuesta con las nuevas cotizaciones para los próximos tres años.

Que el Gobierno fuera a modificar las cuotas de los más de 3,4 millones de autónomos del país no ha sido ninguna sorpresa. Era algo que estaba previsto desde que en el año 2023 José Luis Escrivá dio un giro de 180 grados a las cotizaciones de los autónomos.

El plan del entonces ministro de Seguridad Social, y actual gobernador del Banco de España, consistió en obligar a los autónomos a cotizar por sus "ingresos reales", lo que supuso arrebatar a este colectivo buena parte de su autonomía.

Desde entonces, en 2023, 2024 y 2025, todos los autónomos que han obtenido ingresos netos superiores a 1.700 euros al mes han tenido que pagar más cuota que antes de la reforma. Esa cuota estaba en 2022 en los 294 euros, que era la mínima.

Por otro lado, los que han obtenido ingresos por debajo de esa cifra han venido pagando lo mismo o menos que antes. Por tanto, con esta medida se penaliza la generación de ingresos (y de riqueza) y se alivia a los autónomos con los ingresos más bajos.

La novedad: todos pagarán más

Sin embargo, la novedad ahora es que el Gobierno sube la cuota a todos los autónomos a partir de 2026. Sin excepción. Así se lo hizo saber el departamento que dirige Elma Saiz en un encuentro con las organizaciones representantes de los autónomos.

En concreto, esta nueva estocada va desde los 17,37 euros al mes hasta la friolera de los 206,24 euros en cada cuota solo en 2026. En 2027 y 2028, las cuotas aumentan todavía más, según la propuesta a la que ha tenido acceso Libre Mercado y que el Ejecutivo no ha publicado.

Patronales como ATA han puesto el grito en el cielo por lo que califican de un "sablazo", aunque hay que recordar que, tanto ATA, como UATAE, UPTA, CEOE, Cepyme, CCOO y UGT apoyaron ese giro radical inicial en el sistema de cuotas que penalizaba a los autónomos que ganen más de 1.700 euros y que el Gobierno aprobó en 2022.

El perjuicio para los que menos ganan

Entonces, fueron muchas las discusiones entre el Ministerio de la Seguridad Social y las organizaciones sobre las cuotas. Una de las propuestas del Gobierno más polémicas salió a la luz en enero de 2022.

Se trataba de una tabla que planteaba todas las cuotas de los autónomos hasta 2031, aunque finalmente, en lugar de fijarlas todas, solo se aprobaron las cuotas de 2023 a 2025. Por ello, es ahora cuando se aprobarán las de los siguientes tres años. Y es lo que ha levantado la polémica.

Sin embargo, si comparamos la propuesta de enero de 2022 con la actual hay algunas diferencias para los próximos años. Una de ellas es en lo relativo a los autónomos que ganan menos de 1.000 euros. El resultado es que, con la última propuesta del Ejecutivo, las cuotas a los autónomos en peor situación económica estarían ya en 2028 por encima de la propuesta de 2022.

Propuesta de enero de 2022

Rendimientos inferiores a 670 euros: 220 euros al mes.

Rendimientos de entre 670 euros y 900: 245 euros al mes.

Propuesta de octubre de 2025