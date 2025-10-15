Fernando, el joven que vive en Suiza y gana 6.127 euros netos: "España me obligó a emigrar"

Muchos lectores se acordarán de la famosa "fuga de cerebros" que se produjo en España tras la crisis del año 2008, con una elevada cantidad de jóvenes (y no tan jóvenes) españoles que se marcharon de España porque veían que aquí no podían ver realizadas sus aspiraciones profesionales ante los bajos salarios y peores empleos que en otros países de Europa.

No obstante, y aunque ya no se hable tanto de ella, la "fuga de cerebros" sigue más viva que nunca. En este año 2025 se ha superado la cifra de más de 3 millones de españoles que viven fuera de España, según el INE. Si observamos a los jóvenes (de 20 a 34 años), vemos que en los últimos años ha aumentado el número de estos en el extranjero. Por ejemplo, desde que gobierna Pedro Sánchez hay 118.504 jóvenes que han emigrado en busca de un mejor futuro, pasando de haber 446.812 españoles en el extranjero en 2018 a 565.316 en 2025.

Es en medio de todo este contexto, Fernando un joven español que trabaja en el sector farmacéutico en Aargau (Suiza), se ha vuelto viral por mostrar cuánto gana y explicar cuánto salario neto acaba percibiendo al mes. En Libre Mercado nos hemos puesto en contacto con él y nos ha respondido amablemente a algunas cuestiones.

España expulsa talento

Cuando le preguntamos sobre cuáles fueron los motivos por los que decidió irse a vivir a Suiza, Fernando nos dijo que "realmente siento que fue España la que me obligó a emigrar, ya que las condiciones laborales en España, y en especial en Cataluña, son muy complicadas, puesto que los salarios no se corresponden con el dinero que cuestan cosas como la comida o la vivienda. Así que busqué un país cercano a mi familia que me permitiera vivir cómodamente y que pudiera seguir creciendo profesionalmente. En ese caso, Suiza fue el país que mejor encajaba".

Fernando ha mostrado en alguna ocasión cuál es su salario bruto, que es de alrededor de 7.600 francos suizos (8.169 euros), mientras que su salario neto sería de unos 5.700 francos suizos (6.127 euros), ya que el tipo impositivo del cantón de Aargau es del 13%. Como explica Fernando en el siguiente vídeo que subió a su cuenta de TikTok, a su salario bruto ya le descuentan conceptos que tienen que ver con el desempleo.

@thefer_cars ¿Cual puede ser tu sueldo en Suiza con 23 años? Aqui teneis un video de lo que es mi salario con 23 años en Suiza. Como ya sabeis muchos, trabajo en la industria farmaceutica. En su momento estudie 4 años el grado de biotecnologia y me fui directo a trabajar a Suiza. Despues de 1 año como becario en una empresa de aqui, pude encontrar una buena posicion y donde me encuentro actualmente. Este video junto a los otros de gastos que he subido anteriormente, os pueden servir un poco de guia por si te estas planetando venir. ¡Si este tipo de videos te estan ayudando no te olvides de apoyarlos! 👇 . . . #viviendoensuiza #trabajandoensuiza #jovenesporelmundo #españolensuiza #latinoensuiza #trabajarensuiza ♬ sonido original - Nightcore Nation

Es justo sobre esto sobre lo que le hemos preguntado, si es verdad que puede ahorrar más trabajando en Suiza, a lo que nos dice que "es cierto que todo es más caro comparado con España, pero no mucho más caro. Sí, vivienda, comida, sanidad y productos básicos son más caros que en prácticamente cualquier país del mundo, pero lo que te permite ahorrar y lo que te queda al final del mes es muchísimo superior a lo que te encuentras en otros países de Europa y, te diría, que del mundo en general".

Un tema que preocupa a mucha gente es la cuestión de la sanidad, a lo que Fernando responde que "aquí [en Suiza] es obligatorio que tengas un seguro de salud, pero puedes coger el más básico posible y eso ya te cubre lo que es obligatorio por ley. En mi caso, al tener 24 años y estar viviendo en el cantón de Aargau y sin ningún problema de salud, pago cerca de 220 francos suizos al mes (236 euros), que es el seguro más básico posible".

"Esto se puede extender mucho más dependiendo de las coberturas que quieras, ya que en mi caso tengo una franquicia de 2.000 francos suizos (2.150 euros). Puedes reducir o añadir coberturas como el fisio, dentistas, medicamentos, etc. También, hay que decir que todas las empresas están obligadas a asegurarte frente a accidentes laborales y no laborales, por lo que, por ejemplo, si te rompes la pierna esquiando, eso lo cubre el seguro de empresa", asegura Fernando.

¿Qué tiene que cambiar en España?

Es por cuestiones como esta o por las condiciones laborales por las que este joven español emigrado a Suiza considera que es mejor trabajar en el país helvético. "En mi opinión, las condiciones de Suiza son mejores, ya que permiten más flexibilidad en los horarios de entrada y salida, y te permiten adaptar más el trabajo a tu vida y no al revés. En mi ejemplo, yo puedo entrar a trabajar entre las 7:00 y las 10:00, siempre y cuando cumpla con mis horas de trabajo al final de la jornada; pero claro, esto puede cambiar dependiendo de tu tipo de trabajo. Un trabajo normal como el mío son 40 horas a la semana y 25 días de vacaciones al año, más los 13 días de vacaciones nacionales.

Por último, le hemos preguntado qué tendría que cambiar en España para que personas jóvenes y con talento como él se replantearan volver a nuestro país, algo a lo que Fernando responde diciendo que "España es para mí el mejor país para vivir del mundo, eso sí, para trabajar es otra cosa. Necesitaría que los salarios fueran algo más altos o que el coste de vida bajara, o ambas. Veo que es algo complicado sobre todo a corto plazo, pero espero que se consiga en el futuro. Otra razón también sería que abrir una empresa, trabajar de manera autónoma o invertir fueran cosas más simples y no hubiese tanta presión como la que hay ahora; al menos, si los trabajos no tienen un salario tan alto, que por lo menos me permita plantearme abrir un negocio o invertir mi dinero ganado aquí".