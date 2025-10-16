¿Cuánto tardaré en recibir el ordenador y la web de la ayuda digital?

Una de las dudas más repetidas sobre el Kit Digital es cuánto tiempo pasa desde la solicitud hasta tener el ordenador nuevo y la web publicada. La respuesta es tranquilizadora: los plazos son razonables y están pensados para que la espera no sea un freno. Una vez concedida la ayuda, el ordenador llega en cuestión de semanas y la web comienza a desarrollarse en paralelo.

El proceso arranca con la solicitud online. Tras rellenar el formulario, recibir la llamada de verificación y validar la autorización vía SMS, el expediente pasa a revisión por parte de Red.es. Este paso es clave, ya que la administración confirma que se cumplen los requisitos de la ayuda. El tiempo medio para la concesión ronda los dos meses.

Con la subvención aprobada, empieza la fase práctica. El equipo de Ordenador Libertad organiza la entrega del ordenador nuevo, que se realiza aproximadamente en el mes siguiente.

Mientras tanto, los técnicos trabajan en el desarrollo de la web profesional personalizada. La creación no empieza de cero después de la entrega, sino que avanza en paralelo, de modo que cuando el ordenador ya está sobre la mesa, la web está muy avanzada o incluso lista para publicarse.

Checklist exprés

Para acceder al Kit Digital es necesario:

Ser autónomo o sociedad con hasta 3 empleados.

Tener más de seis meses de actividad.

Estar al corriente de Hacienda y Seguridad Social.

Cumpliendo estos tres puntos básicos, la ayuda se concede y arranca el calendario.

Ventajas resumidas

El programa Ordenador Libertad, respaldado por fondos europeos y gestionado con la colaboración de ZetaPlus, incluye un ordenador nuevo en propiedad y una web profesional optimizada para captar clientes, sin adelantar un solo euro. En régimen general, incluso el IVA se anticipa para que el coste sea neutro.

Además, la gestión es integral: tú das autorización, y el equipo se ocupa de todo el papeleo y la tramitación con la administración. Esto significa que no hay que invertir tiempo extra en trámites, solo esperar a que se cumplan los plazos y recibir tanto el ordenador como la web.

El calendario estándar es claro: dos meses para la concesión, un mes más para el ordenador y la web desarrollándose en paralelo. Así, en menos de un trimestre, cualquier autónomo o microempresa puede pasar de trabajar con un equipo obsoleto y sin presencia online a estrenar ordenador y web profesional.