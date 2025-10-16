Game over para la OPA de BBVA sobre Banco Sabadell. La operación de adquisición más polémica de la última década ha registrado este jueves un estrepitoso fracaso después de que solo haya logrado una aceptación del 25,47% de los derechos de voto del Sabadell, tal y como han informado las dos entidades afectadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La operación se formulaba sobre todo el capital de Banco Sabadell, y BBVA había condicionado el éxito de la operación a obtener más del 50% de la aceptación. Otra posibilidad que contemplaba el banco vasco era alcanzar una aceptación de entre el 30% y el 50%. Este segundo escenario obligaría a BBVA a lanzar una segunda OPA sobre la entidad catalana que sería más atractiva. Sin embargo, ninguna de estas opciones ha sido posible.

Minutos después de conocerse el resultado, un serio Carlos Torres ha emitido un comunicado en el que ha agradecido el respaldo dado por los accionistas de Sabadell. En la comunicación, el presidente de BBVA también ha anunciado que su entidad "retoma de manera acelerada" su plan de retribución al accionista.

Festín por el naufragio de la operación

Al contrario que en la entidad vasca, en el Gobierno de Pedro Sánchez, en la Generalidad y entre los independentistas reinaba la alegría esta noche por el naufragio de la operación.

Cabe recordar que el Gobierno lleva intentando boicotear esta operación privada entre dos bancos con el único objetivo de cumplir los deseos de sus socios independentistas, que se han negado a la OPA por no perder la catalanidad de la entidad resultante y por la presión de patronales catalanas, que temían ver empeoradas sus condiciones con el nuevo gran banco.

Uno de los primeros en festejar el fracaso de la OPA ha sido el presidente de la Generalidad, Salvador Illa, que ha considerado que la operación fallida "confirma lo que siempre hemos defendido: la necesidad de tener un sistema bancario "adaptado a la realidad de Cataluña y de su tejido empresarial".

El desenllaç de l’opa del BBVA sobre el Banc Sabadell confirma el que sempre hem defensat: un sistema bancari adaptat a la realitat de Catalunya i del seu teixit empresarial. Destaquem el paper exemplar dels òrgans i autoritats reguladores: Banc d’Espanya, CNMC i CNMV.

Ara cal… — Salvador Illa Roca (@salvadorilla) October 16, 2025

Por su parte, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, también ha celebrado el mal resultado para BBVA: "El fracaso de la OPA del BBVA contra el Banco Sabadell es una buena noticia para Cataluña, y para las empresas y los trabajadores del país".

Un eufórico Puigdemont ha aplaudido que "el intento de acabar con el sistema bancario de Cataluña" haya fracasado. "El Banco Sabadell no será absorbido por el BBVA. Era importante que la OPA no prosperara; ahora es aún más importante que el Sabadell refuerce los vínculos con el sistema económico y social de Cataluña. Es la mejor prevención para futuras tentaciones de absorción" ha considerado el fugado. Otros muchos miembros de Junts también se han apresurado a mostrar su alborozo.

L'intent d'acabar amb el sistema bancari de Catalunya ha fracassat. El @BancSabadell no serà absorbit pel @bbva. Era important que l'OPA no prosperés; ara és encara més important que el Sabadell reforci els vincles amb el sistema econòmic i social de Catalunya. És la millor… — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) October 16, 2025

También ha querido opinar sobre el resultado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha vuelto a defender que la OPA era "una mala operación". Para la líder de Sumar: "Que no siga adelante es una buena noticia para el país". La patronal independentista Pimec y Foment del Treball también han manifestado su satisfacción por la derrota de BBVA.