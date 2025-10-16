Indignación y burlas por el nuevo teléfono para la vivienda del Gobierno: el 047

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha protagonizado diversas polémicas relacionadas con sus propuestas en este sector y las declaraciones realizadas acerca de las causas que explican el alza de los precios de los inmuebles. En este sentido, la última ocurrencia de Rodríguez ha sido proponer la creación de un número de teléfono para que la población pueda expresar sus inquietudes sobre la vivienda y obtener información relacionada con este sector. Así lo anunciaba la ministra el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados. No obstante, este número todavía no existe.

A este respecto, la ministra explicaba que la puesta en marcha de este canal de información tenía por objetivo "dar respuesta a la ciudadanía", donde la población podrá encontrar "información sobre programas de ayuda, acceso a la vivienda, rehabilitación, alquiler o cualquier otra duda que puedan tener en el ámbito de la vivienda". De hecho, Rodríguez adelantaba que su Ministerio ya había la petición formal para la asignación de este número de teléfono y detallaba que la iniciativa será aprobada la próxima semana por el Consejo de Ministros.

De esta forma, la ministra demuestra, una vez más, que desde su gabinete están más preocupados de proponer medidas sin sentido, ridículas en muchas ocasiones, que tienen por objetivo fundamentalmente desviar la atención del problema de fondo que afecta a este sector y poner en marcha iniciativas con las que parezca que trabajan por el bien de los ciudadanos. Pero ¿realmente cree la ministra que abriendo esta línea telefónica pondrá fin al mercado de la vivienda?

Indignación en redes sociales

Esta propuesta ha provocado la reacción de los usuarios de redes sociales, que se han burlado de la última ocurrencia del Gobierno. En este sentido, el PP ha publicado un vídeo satírico en el que se ridiculiza esta propuesta, donde se puede escuchar la voz de un contestador automático que nos pide pulsar el número 1 si queremos que Sánchez construya las viviendas prometidas. En cambio, para informar de una okupación, se indica que se debe pulsar el 2 y el número 3 si se busca "un alquiler que no se lleve todo su sueldo". Finalmente, el contestado indica permanecer a la espera "si tiene otro problema", puesto que "como con todo lo prometido, llegará, algún día".

Del mismo modo, otras personas mostraban su indignación ante la inutilidad de esta medida.

Ni alquilar ni comprar es posible para los jóvenes, pero tranquilos: ahora pueden llamar al 047 para que se lo confirmen gratis. https://t.co/i3GCOAcSv7 — Alicia García (@AliciaGarcia_Av) October 16, 2025

Por su parte, el economista Juan Manuel López Zafra bromeaba con las posibles respuestas que obtendrán quienes llamen a este número.

-Cero cuarenta y siete, dígame

-Quería un piso, ahora que me ha dicho la ministra

-Mire en idealista. Aquí sólo le empoderamos. https://t.co/dOeV45ttNA — Juanma López Zafra (@jmlopezzafra) October 15, 2025

En este mismo sentido se expresaba el diputado del PP, Juan Bravo.

-Buenos días, ha llamado al teléfono de la vivienda, ¿en qué puedo ayudarle? -¿Cuándo van a construir viviendas? -¿Cómo? -Que cuándo van a construir viviendas. -... -¿Hola? ¿Hay alguien? -Uy, le oigo fatal eh... llame usted otro día. 👉🏾Menos construir vivienda, lo que sea https://t.co/3Ym35292Sk — Juan Bravo Baena (@juanBravoBaena) October 16, 2025

Así, también había usuarios que señalaban la responsabilidad del Gobierno en relación con la crisis de la vivienda.

¿Esto es normal? Es decir, ¿espera la ministra de Vivienda que no ha construido una sola vivienda en un país donde cientos de miles no pueden acceder a la vivienda aplusos por "empoderarnos" con un teléfono gratuito sobre vivienda? https://t.co/DQmE1JVD1D — Gonzalo Núñez (@GonzaloNez19) October 15, 2025

Con todo, podemos apreciar que la población comprende que esta medida no tiene ningún sentido.